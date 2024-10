Új feladatáról beszélt a Ferencváros korábbi csapatkapitánya, Cirjenics-Kovacsics Anikó

Megható pillanatok vezették fel az előző idény utolsó bajnoki mérkőzését. Május 25-én a bajnok FTC-Rail Cargo Hungaria a Debrecent fogadta, a kezdődobás előtt pedig az Elek Gyula Aréna teljes közönsége egy emberként tapsolta meg Cirjenics-Kovacsics Anikót, aki Fradi-mezben, mégis civilben, könnyeit nyelve sétált ki az öltözőfolyosóról. Ekkor jött el a búcsúzkodás ideje – a pályája utolsó három évé­ben sérülésekkel küszködő kézilabdázó örökre lezárta aktív pályafutását.

– Hosszú ideje az idei volt az első szabad nyaram. Fura volt, de valahol jó is – felelte lapunk kérdésére a 143-szoros magyar válogatott korábbi kézilabdázó. – Az elején, amikor láttam, hogy a többiek arról posztolnak, hogy megkezdték a felkészülést, belegondoltam, hogy de jó lett volna még egyszer belevágni, aztán ránéztem a kisfiamra, és rájöttem, hogy így sokkal többet tudtam vele lenni. Kicsit kettős érzés volt nekem ez, de ennek el kellett jönnie, úgyhogy próbáltam kiélvezni, hogy szünet van.

Új kihívások az FTC akadémiáján

A korábbi balszélső, irányító pályafutása első szakaszát a Győri Audi ETO KC színeiben teljesítette, Győrből két BL-győzelem és megannyi bajnoki cím után 2016-ban igazolt át a Ferencvároshoz, ahol csapatkapitány is volt. Azt már a könnyes búcsú idején elmondta, hogy az aktív játék utáni időszakot is a fővárosi klub köteléké­ben képzeli el, végül így is alakult.

– Ez a munkám most kezd el egyre inkább körvonalazódni, az FTC Kézilabda Akadémián kezdtem el tevékenykedni. Egyéni képzéseket tartok az akadémistáknak, egy amolyan mentorprogramot szeretnénk kialakítani, ha beszélgetésekre, tanácsokra van szükségük a lányoknak a pályafutásuk kezdetén, hozzám fordulhatnak. A tapasztalatom az, hogy erre nagy igény van

– árulta el a 33 éves exjátékos. – Tartom a kapcsolatot azokkal is, akik most lettek kölcsönadva más NB I-es klubokhoz, részükről is több olyan visszajelzés érkezett már, hogy örülnének akár csak egy beszélgetésnek is. Még meg kell találni, hogyan működhet ez igazán jól. Egyéni képzéseket is tartok, így egyre jobban megismerem a csapatokat. Ez egy hosszabb folyamat, de szerintem lesz bőven tennivalóm.

Az olimpia előtt még eszébe jutott, hogy...

Miközben Cirjenics-Kovacsics Anikó az önfejlesztésre is koncentrál – jelenleg éppen nyelvet tanul, de felsőfokú tanulmányok is szerepelnek a tervei között –, természetesen figyelemmel követi szeretett sportágának történéseit.

– Amikor a válogatott kerettagok megkezdték a felkészülést az olimpiára, eszembe jutott, hogy ezt még jó lett volna megugrani – ismerte el a 2021-es ötkarikás játékokat megjárt válogatottban szerepelt Cirjenics-Kovacsics. – Miután ezen átlendültem, nagyon szurkoltam, talán a legnagyobb szurkolója voltam a válogatottnak, jó volt látni, ahogy meccsről meccsre lépett előre a csapat. Úgy gondolom, előzetesen a többség elfogadta volna a hatodik helyet, viszont úgy, hogy ismerjük a történteket, kicsit nehéz volt megemészteni ez. Ez is erőt adhat például a novemberben kezdődő Európa-bajnokságra.

A korábbi kézilabdázó 143 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

Az Európa-bajnokság megmozgatja Magyarországot

Az idei kontinenstorna különlegesnek ígérkezik, hiszen Ausztria és Svájc mellett Magyarország is rendező. Válogatottunk Debrecenben léphet pályára a törökök, a svédek és az észak-macedónok elleni csoportmeccseken, sőt továbbjutása esetén a középdöntőben is. Cirjenics-Kovacsics Anikó tudja, milyen élmény hazai rendezésű világversenyen pályára lépni, hiszen tagja volt a 2014-es magyar–horvát Eb-n hatodik helyezést elért gárdának.

– Nagy élmény lesz az idei Eb, hatalmas hangulatra számítok. Magyarországon mindig nagyon jó a szervezés, bármilyen sporteseményről is legyen szó, az Európa-bajnokság szerintem megint meg fogja mozgatni az egész országot

– jelentette ki Cirjenics-Kovacsics Anikó.