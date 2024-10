A szövetségi kapitány elmondta, miben vár javulást az Eb-felkészülés következő szakaszában

Ötven nap – pontosan ennyi van hátra a november 28-án kezdődő női kézilabda Európa-bajnokságig, melynek házigazdája Ausztria és Svájc mellett Magyarország lesz. A válogatott a csoportkörben Törökországgal, Svédországgal és Észak-Macedóniával találkozik Debrecenben.

Női válogatottunknak az idén egyszer már szerencsét hozott a debreceni helyszín. Fotó: Csudai Sándor

– Mióta tudjuk, hogy részben hazai rendezésű lesz az Eb, extra motivációval készülünk, várjuk, hogy elteljen az előttünk álló ötven nap – mondta lapunknak a nemzeti csapat szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir, akinek szerződését szeptemberben a 2028-as olimpia végéig meghosszabbították. – Debrecenből jó emlékeink vannak, amikor olimpiai kvalifikációs mérkőzéseket játszottunk ott, telt ház, remek hangulat fogadott minket. A cél, hogy a hátralévő időt jól kihasználva az Eb-re a legjobb formában legyünk.

Van még min javítani

Golovin Vlagymir nem változtatott az Eb-re készülő válogatott keretén, ugyanazokat hívta meg az októberi összetartásra, akikre az előző, szeptemberi edzőtáborozás idején is számított. A kedden Vácra igazolt Háfra Noémi nem tagja a névsornak, ám róla a kapitány kijelentette: nincs kizárva, hogy helye lesz az Eb bő keretében. Akik legutóbb is lehetőséget kaptak, eddig két meccset vívtak Romániával, a második már a nézők számára is nyilvános volt, és 37-28-as magyar győzelemmel zárult.

– A románok elleni két mérkőzésen kicsit darabosabb volt a játékunk, de azért vannak a felkészülési mérkőzések, hogy a világversenyre elérjük a csúcsformát. A védekezésünkön javítanunk kell, az nem működött olyan hatékonyan, mint ahogy szerettünk volna. Hullámzó volt a támadóteljesítményünk is

– ismerte el a szakember, akinek vezetésével a válogatott október 24-én és 26-án is megmérkőzik az olim­piai ezüstérmes Franciaországgal. – Az erős francia válogatottal mindig jó játszani. Ha szeretnénk felzárkózni az elithez, ellene is magasabb szintű játékot kell nyújtanunk.

Golovin Vlagyimir a négy év múlva esedékes olimpia végéig folytathatja a munkát a magyar válogatott élén. Fotó: Csudai Sándor

Az Eb előtt tehát még van idő a finomhangolásra, amelyre szükség is lesz, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Pálinger Katalin ugyanis kedden kijelentette: érmet vár a kontinenstornán a válogatottól.

– Kedvező a sorsolásunk, de azt, amit az alelnök asszony kért, nem lesz egyszerű teljesítenünk – reagált Golovin. – Vannak olyan csapatok, amelyek legyőzéséhez bravúrra lenne szükség, de tudjuk: jó eredményt bravúr nélkül nem lehet elérni. Azon leszünk, hogy az éppen ránk váró ellenfelet megpróbáljuk legyőzni, meglátjuk, ez mire lesz elég.

A nemzeti csapat az Eb csoportkörében mindenképpen Debrecenben játszik, sőt, továbbjutás esetén a középdöntőt is hazai pályán teljesítheti.