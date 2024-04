Megint a svédek, és két további ellenfél – sorsoltak a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra!

– A svéd csapat a franciával együtt kiemelkedik az A-B-C ágról, de a továbbjutásra jó esélyt látok, és a svédekről is jó és friss emlékeink vannak, de ellenük a napi forma dönthet majd – mondta el Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a hazai szövetség honlapjának. – A B csoport nagyon kiegyensúlyozott, bárki továbbjuthat, míg a franciák mellett a C csoportból a spanyolok, esetleg a lengyelek számítanak esélyesnek a középdöntőbe jutásra. Rosszabb sorsolást is kaphattunk volna, a célunk első körben természetesen a továbbjutás a középdöntőbe. A másik ágra eggyel több, öt olimpiai résztvevő jutott, ott is biztosan nagy harc lesz a legjobb helyekért és az elődöntőért.