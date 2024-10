Négyből négy vereséggel kezdett Pintér Attila – máris veszélyben az állása?

Továbbra is nyeretlen a Vasassal Pintér Attila, aki munkába állása óta négy meccset veszített el a gárda vezetőedzőjeként. Pedig vasárnap úgy tűnt, jól alakulnak a dolgok, az NB II-es bajnokság 9. fordulójában a Csákvár vendégeként lejátszott találkozó 14. percében megszerezte a vezetést a fővárosi klub. Ezt követően a házigazda egyenlített, ám a 36. percben egy kiállítás miatt emberhátrányba került. A második játékrész elején a 2-1-es győzelmet érő gólt is megszerezték a csákváriak, tovább nyújtva a Vasas és Pintér Attila negatív szériáját.

Nem szeretnék közhelyeket puffogtatni, le kell ülni, és át kell beszélni a dolgokat Nagy Miklós sportigazgatóval, hiszen hiába nyomunk és vannak meg a helyzeteink, ha az ellenfél háromszor sem lő kapura, mégis szerez két gólt, és megnyeri a mérkőzést. Addig, amíg nem használjuk ki a lehetőségeinket, sajnos nem fogunk meccseket nyerni

– jelentette ki Pintér Attila, akinek nyilatkozatát a Vasasfc.hu idézte. A vezetőedző elmondása szerint a hét elején találkozik Nagy Miklóssal – tette hozzá az Origó.

Egy edzőt már „elfogyasztott” a Vasas

A Vasas mélyrepülése azért is látványos, mert a csapat az előző idény tavaszi szakaszában versenyben volt a feljutásért, miután erről lemaradt, esélyesként vágott neki a mostani szezonnak is. Az angyalföldiek az első három fordulóban szerzett hét ponttal jól is kezdték a 2024/2025-ös kiírást, ezt azonban egy hazai 0-1 követte az újonc (és jelenleg utolsó) Tatabánya ellen, a vereség pedig Gera Zoltán vezetőedző állásába került. A következő két bajnokin átmenetileg László András ült a kispadon, vele egy kozármislenyi vereség után az Ajka ellen győzött a Vasas az NB II-ben. Ekkor nevezték ki az új vezetőedzőt a korábbi magyar szövetségi kapitány, Pintér Attila személyében, aki a Nyíregyháza ellen büntetőpárbajban egy Magyar Kupa-kieséssel mutatkozott be Angyalföldön – emlékeztetett az Origó. Azóta három vereség következett a másodosztályban.

A Vasas játékosai hetek óta nem nyertek meccset. Forrás: Vasasfc.hu

Hat meccs a Kerülettel, öt a válogatottal

Pintér Attila 2022 tavasza után vállalt újra munkát, amikor elfogadta a Vasas ajánlatát, korábban hat mérkőzés erejéig volt a III. Kerület trénere. Akkor a 2004-ben a Ferencvárossal, 2013-ban a Győrrel NB I-es, 2017-ben pedig a Puskás Akadémiával NB II-es bajnoki címet nyert edző már nem tudta benntartani az áprilisban átvett óbudai csapatot. Ennél rövidebb ideig csak a nemzeti tizenegy szövetségi kapitányaként dolgozott: 2013 decemberében nevezték ki, majd két győzelem, egy döntetlen és két vereség után, a 2014. szeptember 7-én, Észak-Írországtól elszenvedett Eb-selejtezős kudarcot követően, mindössze öt meccs után menesztették.

Pintér Attila korábban két élvonalbeli bajnoki címet is nyert. Fotó: Koncz Márton

Több volt NB I-es klub is bajban van

A Vasas kilenc játéknap után tíz szerzett ponttal a 13. helyen áll a 16 csapatot felvonultató másodosztályban, pillanatnyilag három ponttal előzi meg a már kieső helyen álló Budapest Honvéd együttesét. Érdekesség, hogy az NB II utolsó négy csapata mind rendelkezik élvonalbeli múlttal – a Vasas után a Békéscsaba, a Honvéd és a Tatabánya következik a tabellán. A két feljutó helyet most a Gyirmót FC Győr és a Kazincbarcika foglalja el. A következő fordulót október 20-án, vasárnap rendezik, a Vasas akkor a BVSC–Zuglót fogadja.