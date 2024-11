Elárulta Pascal Jansen, mit tervez a Fradi a Diósgyőr ellen

A labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójában a sereghajtó Kecskemét elleni „kiesési rangadón” mutatkozik be a Debrecen kispadján az új vezetőedző, Nestor El Maestro. A hajdúsági gárda augusztus óta nyeretlen a bajnokságban, Máté Csabával zsinórban öt vereséget szenvedett, majd az ideiglenesen előrelépett Dombi Tiborral két döntetlent játszott.

A kecskemétiek ellen kiderül, hogy tényleg a szakmája mestere-e El Maestro Fotó: dvsc.hu

– Nagyon élvezem, hogy újra a pályán lehetek, valamint azt, hogy a csapat ilyen pozitívan fogadott. Mindenki szorgalmas és motivált volt, nagyszerű volt a légkör. Összességében nagyon jól telt tehát az elmúlt tíz nap. Próbáltam új lendületet adni a gárdának és változtatni a légkörön. Az edzéseken jó munkát végzünk, de a végén úgyis az fog számítani, ami vasárnap történik majd. A Kecskemét nagyon fizikális csapat, veszélyesek a fejesei. Az ellenfelünknek még mindig van hite, nem adta fel, ezért nagyon nehéz, komplikált mérkőzésre számítok, amelynek során mindent ki kell adnunk magunkból, hogy megszerezzük a három pontot – mondta a Loki trénere.

Hasonló helyzetben van a Kecskemét, amely Gera Zoltán irányításával öt fellépésén még pontot sem szerzett, egy újabb kudarccal pedig még a Debrecentől is hét pontra távolodna el. Kifejezetten rossz hír a mély gödörban lévő kecskemétieknek, hogy a Fradi ellen megsérült csapatkapitányukat, Vágó Leventét szerdán megműtötték, így hosszú időre kiesik a bennmaradásért folytatott hadjáratból, nagy eséllyel a januári felkészülés célozható meg esetében.

A KTE csapatkapitánya, Vágó levente hosszú időre kidőlt, műteni kellett Fotó: kecskemetite.hu

– Sokan aggódtak értem, az egész csapat megijedt szerintem már ott, hogy jól vagyok-e, kerestek is folyamatosan. Sajnos nem találkoztam a srácokkal a meccs óta, de bízom benne, hogy minél hamarabb ott lehetek mellettük. Ezúton köszönöm a szurkolók jókívánságait is – tette hozzá Vágó Levente.

A címvédő és listavezető Ferencváros a legutóbbi öt meccséből csak kettőt nyert meg, és ezúttal sem vár könnyű feladat a zöld-fehérekre, ugyanis a Diósgyőrt fogadják, amely az előző két mérkőzésén a kupagyőztes Paks és a Fehérvár ellen értékes skalpokat gyűjtött be. A Ferencvárosnak ráadásul csütörtökön rendkívül fontos mérkőzése következik az Európa-ligában, hiszen a svéd Malmö ellen egy hazai sikerrel óriási lépést tenne a továbbjutás felé. Éppen ezért elképzelhető, hogy a DVTK elleni meccsen Pascal Jansen vezetőedző pihenteti majd néhány kulcsjátékosát.

Pascal Jansen és a Fradi mindenképpen győzelemmel hangolna a csütörtöki, Malmö elleni El-találkozóra Fotó: Czeglédi Zsolt

– Fontos, hogy jól zárjuk az évet, hiszen így kellő önbizalommal léphetünk majd át 2025-be. Nagy a terhelés, amiben vagyunk, de ez nem lehet kifogás! Tudjuk a céljainkat, ennek megfelelően most vasárnap is a három pontért lépünk pályára. Visszatértek a válogatott játékosok is, így újra teljes kerettel készülhetünk. A DVTK-ról vannak tapasztalataink, idegenben győzni tudtunk, de a most vasárnapi egészen más meccs lesz. Ellenfelünk remek formában érkezik hozzánk, de velünk lesz a kiváló közönségünk, itthon sose lehet másra játszani, csakis győzelemre – mondta el a fradi.hu érdeklődésére Pascal Jansen.

Mindenesetre a diósgyőriek biztosan tartalékosan lépnek pályára, ugyanis sárga lapjai miatt hiányozni fog a válogatottban immár folyamatosan játszó, és egyre több percet a pályán töltő, korábban a Fradiban is megforduló Gera Dániel. A középpályás éppen ezért kapott néhány szabadnapot, hogy regenerálódhasson, ám a vasárnapi találkozón már ott lesz a Groupama Arénában, ahol legalább egy döntetlent kiszurkolna a DVTK számára.

Kiélezett párharcra van kilátás a Sóstói Stadionban , hiszen a tabellán 7. helyen álló piros-kékek fogadják az aktuálisan 6. pozíciót elfoglaló Bartosz Grzelak-legénységet. A fehérváriak azonban az utóbbi hetekben összeszedték magukat, és legutóbbi 3 bajnokijukból kettőt is behúztak, így összességében jó formában készülhetnek az újpestiek elleni összecsapásra, aminek az ad némi plusz pikantériát, hogy a vendégek szakvezetője, Bartosz Grzelak most tér vissza először ellenfélként Fehérvárra. Akad más érdekesség is, hiszen a lila-fehérek legendájának, Kovács Zoltánnak a fia, Kovács Patrik a piros-kékeknél játszik, a fiatal csatár ráadásul be is vette az újpestiek hálóját az őszi, Megyeri úton rendezett meccsen. Ugyanakkor Bese Barnabás, Fiola Attila, Gergényi Bence, Mamoudou Karamoko, Tamás Krisztián mind Fehérvárról érkezett Újpestre, így nem kevés pikantériája lesz a szombat esti mérkőzésnek.

A Paks a még éppen benn maradó helyen álló Zalaegerszeget látja vendégül, míg a harmadik Puskás Akadémia, amely az előző három meccsén nem tudta begyűjteni a három pontot, a három forduló óta veretlen Nyíregyházához látogat.

OTP Bank Liga, 14. forduló:

szombat:

Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC 13.30

MTK Budapest–ETO FC Győr 16.00

Fehérvár FC–Újpest FC 18.30

vasárnap:

Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 13.00

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 15.30

Debreceni VSC–Kecskeméti TE 17.45