Félelmetes, amilyen sorozattal Budapestre érkezik a magyar válogatott következő ellenfele

Németországgal újra számolni kell. Ezt üzeni a gárda idei eredménysora, amely jó alapot biztosít a 2025-ben kezdődő világbajnoki selejtezőkre. A csapatot tavaly október óta irányító edző, Julian Nagelsmann munkája beérni látszik, az összességében pozitív összképbe pedig már csak a magyar válogatott rondíthat bele.

A német és a magyar válogatott legutóbbi, szeptemberi düsseldorfi találkozója kiütéses hazai győzelemmel zárult. Fotó: Szigetváry Zsolt

Felszálló ágban az Eb előtt

Pedig a 2023 szeptemberében kinevezett szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann korszaka is döcögősen indult. Az azóta már az FC Barcelonát irányító Hansi Flick helyére érkezett 37 éves szakember egy ötmeccses nyeretlenségi széria közben vette át a német nemzeti csapatot, amely az új trénerrel felkészülési mérkőzésen az Amerikai Egyesült Államok legyőzésével indított, ezt követően azonban döntetlent játszott Mexikóval, majd egy éve ilyenkor kikapott Törökországtól és Ausztriától is. Nem kérdés, tavaly novemberben jól jött az évzárás az idei, hazai rendezésű Európa-bajnokságra készülő Németországnak.

A 2024-es évre aztán a válogatottat mintha csak kicserélték volna. Március 23-án rögtön a világ élvonalába tartozó Franciaország idegenbeli, 2-0-s legyőzésével kezdtek a németek, akik az Eb-felkészülés szakaszában megverték Hollandiát és Görögországot is, miközben döntetlent játszottak Ukrajnával. A korábbi sikertelen periódus után önbizalomtól duzzadva várhatták a kontinenstornát Nagelsmannék.

Jól sikerült a németek felkészülése az Eb előtt. Fotó: Szigetváry Zsolt



A felemelkedés a kontinenstorna után is folytatódott

A németországi rendezésű Eb-n is jól rajtoltak a németek, a nyitómeccsen 5-1-re verték meg Skóciát, majd következett a Magyarország elleni 2-0-s győzelem. Svájc ellen a csoportelsőség megtartása volt a tét, sokáig a svájciak álltak jobban, ám egy 90+2. percben szerzett találattal 1-1-re mentette a meccset a Nationalelf, amely így az A csoport győzteseként léphetett az egyenes kieséses szakaszba.

A nyolcaddöntőben Németország egy szó szerint viharos, átmenetileg félbeszakadt mérkőzésen 2-0-ra nyert Dánia ellen, és a nyolc között a későbbi győztes Spanyolországgal találkozott. A történtek alighanem valamennyi futballrajongó előtt ismertek: a házigazda vezetőgóljára egy perccel a rendes játékidő vége előtt válaszolt Florian Wirtz, ám az extra ráadásban Mikel Merino utolsó pillanatban elért találatával a spanyolok jutottak be az elődöntőbe. A teljes képhez hozzátartozik, hogy még 1-1-nél a játékvezető Marc Cucurella kezezése után nem ítélt tizenegyest a német válogatott javára – két és fél hónappal a negyeddöntő után az Európai Labdarúgó-szövetség egy közleményben elismerte, hogy játékvezetői hiba történt.

Julian Nagelsmann és Németország emlékezetes körülmények között esett ki a kontinenstornáról. Fotó: Koszticsák Szilárd

A hazai Eb „kudarca” után több sztárjátékos elköszönt, lemondta a válogatottságot a korábbi csapatkapitány , Manuel Neuer, valamint Ilkay Gündogan és például Thomas Müller is. A Nagelsmann-csapat Hollandia, Bosznia és Magyarország társaságában folytatta szereplését az NL élvonalában. Itt egy fordulóval a vége előtt rögzíthetjük: erődemonstrációt tart Németország, amely a csoportszakaszban egy hollandok elleni döntetlentől (2-2) eltekintve négy meccset nyert meg. Nem is akárhogy: a nyitófordulóban Magyarország 5-0-ra, legutóbb pedig a bosnyák válogatott 7-0-ra kapott ki német földön. Négy győzelem, egy döntetlen, 17 szerzett találat – a németek meccsenként átlagosan 3,4 gólt értek el, ami akkor is remek statisztika, ha figyelembe vesszük, hogy Németországgal legfeljebb Hollandia konkurálhatott az eddigiekben. Az európai szövetség oldalán elérhető adatok szerint a német válogatott 88,8 százalékos passzpontossággal dolgozott eddig, ami 3095 átadásnál elég jó szám.

Újra jó úton

Németország már korábban bebiztosította helyét a Nemzetek Ligája jövő évi folytatásában, biztosan csoportgyőztesként léphet a legjobb nyolc mezőnyébe.

Félelmetes statisztika, de mindent összegezve egy mérkőzéssel az év lezárása előtt a német labdarúgó-válogatottról elmondható, hogy 2024-ben 14 találkozón lépett pályára, és eddig egyszer sem kapott ki a rendes játékidőben.

Mindez már önmagában nagy előrelépés a tavaly tapasztalt bukdácsolás után, egyben biztató a világbajnoki kvalifikáció jövő évi kezdetét megelőzően. – Jó úton járunk – jelentette ki maga Julian Nagelsmann is a bosnyákok elleni, szombati 7-0-s siker után.

A magyar–német összecsapást november 19-én, 20.45-ös kezdettel játsszák majd.