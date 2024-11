Marco Rossi a szurkolókkal példálózott a kritikusainak és cseppet sem optimista

A magyar válogatott legutóbb 2022 szeptemberében Olaszországtól kapott ki hazai pályán, azóta immár tizenhárom mérkőzés óta veretlen, egy kivétellel – Izraelt Debrecenben fogadtuk – valahányszor a Puskás Arénában. Marco Rossi szerint ebben a szurkolóknak óriási szerepük van.

– Hatalmas előny ilyen csodás szurkolók előtt szerepelni, a játékosaink egyértelműen jobb teljesítményre képesek ebben a miliőben. Minden mérkőzésen azt szeretnénk bizonyítani, hogy mennyire büszkék vagyunk a nemzeti színekre – jegyezte meg Rossi.

A Németország ellen 1-1-re végződött mérkőzést úgy értékelte, hogy a játékosai ugyan követtek el hibákat, de a döntetlen nagyon is megérdemelt eredmény.

Magyar boldogság Szoboszlai Dominik egyenlítést érő büntetője után. Fotó: Mirkó István

Rossi: Megleptük a németeket

– Ha kellett, védekeztünk mélységben, ha kellett, letámadtunk, azt hiszem, meglepetést okoztunk. A németek is kísérleteztek, de hát nekik a cseréik is a Bundesligából érkeznek. Wirtzet, Havertzet és Musialát cserélték be, ami sokat elárul az erejükről. A meccsnek nem volt különösebb tétje, de semmit sem kaptunk ajándékba, a németek mérgesek voltak, amikor kiegyenlítettünk.

Rossi személyes sikereként éli meg a németek elleni meccseket

Kérdésre válaszolva Marco Rossi értékelte a magyar válogatott egész éves teljesítményét. Végigment a mérkőzéken, s kiemelte, annak köszönhetően játszhatunk sorozatban Németországgal, hogy az ő irányításával Magyarország feljutott a Nemzetek Ligája A osztályába.

– Korábban Lettország és a Feröer-szigetek voltak az ellenfeleink – ironizált Rossi, majd a következőképpen összegezte az évet: – Összességében elég jók voltunk, de nem tudtunk emberfelettit nyújtani. Remélem, ezt a teljesítményt a szurkolók és a szövetségben sem értékelik negatívan, mert különben csomagolhatok...

Vajon melyik csapatot szeretné Rossi a Nemzetek Ligája rájátszásában?

Magyarország a Nemzetek Ligája rájátszásában a következő négy csapattal találkozhat a bennmaradásért: Ukrajna, Görögország, Ausztria vagy Törökország. A párosítást pénteken sorsolja ki az UEFA. Rossi a következőképpen latolgatja az esélyeket:

– Annak örülnék a legjobban, ha nem kellene playoffot játszani... Bárki lesz is az ellenfelünk, nem tekinthetjük magunkat favoritnak egyik csapattal szemben sem. Legjobb esetben is ötven százalék eséllyel indulunk.