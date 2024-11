Egy félidő után gól nélkül áll a németek és a magyarok összecsapása

Budapest nem éppen barátságos arcát mutatta kedd este. Az egész nap ködbe burkolózott város utcáit sötétedés után eső áztatta, a Puskás Arénába Óbuda felől, tömegközlekedéssel igyekvő szurkolók – voltak szép számmal – pedig villamosjárat helyett pótlóbuszra várhattak alig másfél órával a kezdés előtt. Az egyre hűvösebb időben ki így, ki úgy védekezett a csípős hideg ellen – előkerültek a magyar sálak, de bizony az alkoholos italok is.

A zord időjárás miatt a szurkolói falu kivételesen a stadionon belül várja a drukkereket, de a változatos programokban ezúttal sincs hiány, sőt, van, aki már a lelátón várja, hogy elkezdődjön a bemelegítés!

🎱🏃‍♂️😁#GERHUN #csakegyutt #magyarok pic.twitter.com/QyJaoPeHVr — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 19, 2024

Egy órával a 20.45-re kiírt találkozó kezdete előtt kiderült, kikkel indul „csatába” a csoportot biztosan megnyerő németek ellen Marco Rossi. Az eredménytől függetlenül a négyes harmadik helyén záró, így osztályozós ellenfelére váró magyar válogatott kezdőtizenegye csupán egy ponton tért el attól, amely szombaton, Hollandiában bizalmat kapott: a németek elleni összecsapásra Balogh Botond helyére Fiola Attila került be a védelembe. Varga Barnabás a korábbi, sérüléséről szóló hírek ellenére megtarthatta helyét a csapatban. Így áll ki tehát a házigazda a németek ellen:

Marco Rossi egy helyen változatott férfi A-válogatottunk szombati, @OnsOranje elleni kezdőcsapatán, Balogh Botondot Fiola Attila váltotta. Íme, a mieink összeállítása az év utolsó, @DFB_Team elleni mérkőzésén! ⏰2⃣0⃣:4⃣5⃣🇭🇺🇩🇪⚽️ pic.twitter.com/Vc4wLVD5B9 — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 19, 2024

A szombaton a kispad mellett összeeső, kórházi ápolás után hazatérő pályaedző, Szalai Ádám ezúttal a csapatorvos tanácsára nem jelen a Puskás Arénában. A stadionba igyekvő szurkolók szervezett vonulásán mindenesetre nem felejtettek el megemlékezni a korábbi labdarúgóról, de később, a kezdés előtt is őt éltette a telt házas aréna közönsége.

A kezdeti német rohamok után volt magyar lehetőség is

Eleinte a németek birtokolták többet a labdát, az év korábbi 14 találkozója közül a rendes játékidőben egyet sem veszítő vendégek kedvükre passzolgathattak a hazai térfélen. Az első veszélyes helyzet a 6. percben alakulhatott volna ki, egy rossz labdakihozatal utáni német labdaszerzést követően Serge Gabry átadása azonban Orbán Willi mentésének köszönhetően nem jutott el a büntetőterületen belül helyezkedő Leroy Sanéhoz. Az RB Leipzig légiósa lefülelte a Bayern München játékosainak próbálkozását, mintha csak a Bundesligában lenne. A 12. percben Gnabryt ugratták ki a társak, de mellé lőtt. Tizenöt perc után 0-0 állt az eredményközlőn.

A magyar tábor hangereje a 21. percben emelkedett először igazán, Sallai Roland a tizenhatos sarkától, a balszélről adott be, csakhogy a labda senkinek nem volt jó. A következő percekben többször is közel került a kapuhoz a Rossi-csapat, de például Sallai távoli próbálkozása elkerülte azt, Schäfer András lövését pedig védte Alexander Nübel. Fél óra elteltével is tartotta magát a 0-0-s állás.

Szoboszlai Dominik és Benjamin Henrichs (23) párharca a pályán. Fotó: Mirkó István

Ilyen előzmények után egy ideig az első játékrész hajrájában is a fehérmezes vendégek voltak kezdeményezőbbek, Nagy Zsolt révén mégis Magyarország járt közel a gólszerzéshez – a Puskás Akadémia futballistája Varga Barnabás fejes továbbítása után a 39. minutumban vette célba a kaput, de Nübel-kapus hárított. Gól nélküli félidő után vonultak pihenőre a csapatok.

Cikkünk folyamatosan frissül!