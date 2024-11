A válogatott volt orvosa elárulta, mi okozhatta Szalai Ádám rohamát – A 37 éves szakember nem lesz ott a kedd esti meccsen

Szombaton este súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett a magyar labdarúgó-válogatott Hollandia vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában, ám mindez másodlagosnak bizonyult Szalai Ádám drámája mögött . Marco Rossi szövetségi kapitány elmondása szerint minden előzmény nélkül egyszer csak összeesett Szalai a kispadnál. Egyből nagy riadalom lett úrrá a pályán, a cserejátékosok eltakarták a válogatott segédedzőjét, majd az orvosi személyzet megérkezése után paravánokat állítottak fel. Több mint tíz percig állt a játék, végül vastaps kíséretében egy amszterdami kórházba szállították a korábbi csatárt.

A magyar kispadot állják körül a biztonsági személyzet tagjai, amikor Szalai Ádám pályaedzőt ápolni kellett a szombati meccs elején Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mint kiderült, a válogatott korábbi csapatkapitányán három évvel ezelőtt, 2021. december 21-én a Heidelbergi Egyetemi Kórházban fejműtétet hajtottak végre, amiről Szalai annyit árult el, hogy eltávolítottak valamit a fejéből, amiről kiderült, hogy jóindulatú. Az orvosi beavatkozás után Szalai bejelentkezett a kórházból, és elárulta, hogy régóta egészségi problémákkal küzd, és a műtét után úgy érzi, mint akinek új életet adtak. De ennél részletesebben akkor még nem érezte késznek magát, hogy beszéljen az állapotáról.

A világhírű magyar idegsebész, Csókay András szerint akinél korábban fejműtét során jóindulatú daganatot távolítottak el, előfordulhatnak epilepsziás rohamok.

Csókay András szerint akinél korábban fejműtét során jóindulatú daganatot távolítottak el, előfordulhatnak epilepsziás rohamok Fotó: Hajdú-bihari Napló/Kiss Annamarie

– Szalai Ádám konkrét műtétjének körülményeit nem ismerem, de elmondható, hogy akinél fejműtét során jóindulatú daganatot távolítottak el, előfordulhatnak epilepsziás rohamok az operáció után. Sok tényezője van, nem mindegy, hogy a fejben hol történt a beavatkozás. Ha epileptogén fókuszú területen, akkor számítani lehet a rosszullétekre, illetve a seb hegesedése is kiválthat ilyen jellegű rohamokat. A műtét után a beteg mindig gyógyszeres kezelést kap, amely sokáig eltarthat – nyilatkozta Csókay András idegsebész.

A professzor szavait most megerősítette a válogatott volt orvosa, Szilágyi György is, aki a televízióban figyelte a válogatott mérkőzését.

– Ameddig nem láttam a képernyőn, hogy rángatózik valakinek a lába, addig magam sem tudtam, mi történt a magyar kispadnál. De amikor láttam, hogy „mozog” a láb, akkor tudtam, hogy szívinfarktus nem lehet, epilepsziás rohamra gyanakodtam. Hivatalosan még senki sem jelentette be vagy ki, hogy mi is történt. Sem a kórház, sem a magyar szövetség, sem pedig maga a játékos sem adott konkrét felvilágosítást, így az epilepsziáról csak feltételes módban beszélhetünk – mondta a Ripostnak Szilágyi György. Hogy a doktor miért nem jelentette ki, hogy biztos az epilepsziás rohama, arra is megvan a válasz.

Szilágyi György szerint akár újra megismétlődhet Szalai Ádám rohama Fotó: Árvai Károly

Azt viszont ő is kijelentette, egy ilyen fejműtét után nem kizárt, hogy valamikor epilepsziás rohamot kap az ember.

– Hangsúlyozom, orvosi szakvéleményt nem adhatok, mert semmilyen kézzelfogható információm nincs. Csak az orvosi tapasztalatom mondatja velem, hogy Szalainak a rohamát előidézhette a mérkőzésre való felkészülés, az idegeskedés, a feszültség. Nem titok, hasonló rohamok a jövőben is előfordulhatnak, mint ahogy az is lehet, hogy Szalai soha többé nem kerül ilyen állapotba – fogalmazott a válogatott volt orvosa.

Eldőlt, Szalai nem lesz ott a németek elleni meccsen Fotó: M4 Sport

Közben az is eldőlt, egyelőre nem tér vissza a válogatott kispadjára Szalai. Szilas Ádám csapatorvos javaslatára Szalai Ádám nem lesz ott a Puskás Arénában a kedd esti Magyarország–Németország Nemzetek Ligája-mérkőzésen.