Szalai Ádám már jól van a roham után, de a jövője kérdéses

A magyar labdarúgó-válogatott 4-0-ra kikapott a nyári Európa-bajnokságon elődöntős holland csapat vendégeként, ami azt is jelentette, hogy Marco Rossi csapatának osztályozót kell majd márciusban játszania az elitben, vagyis a Nemzetek Ligája (NL) A divíziójában való maradásért. A jövő tavaszi osztályozót a B divízió egyik második helyezettjével kell megvívnia válogatottunknak. De volt még egy hozadéka az amszterdami vereségnek, ugyanis decemberben minden bizonnyal a második kalapból sorsolják majd ki Szoboszlaiékat a világbajnoki selejtezősorozatra.

Szalait edzőként is nagy örömmel fogadta a válogatott minden tagja (Fotó: Földi Imre/Nemzeti Sport)

Azonban mégsem az újabb, nagyarányú vereség miatt marad meg az emlékezetünkben a mérkőzés, ugyanis a találkozó 6. percében Szalai Ádám, a magyar válogatott jelenlegi pályaedzője rosszul lett, és hosszú ideig azt sem lehetett tudni a 37 éves korábbi csatárról, egyáltalán mi van vele. A korábbi válogatott támadót több mint tízperces ápolás után szállították kórházba, miközben felmerült, hogy a pálya szélén újra kellett éleszteni. A válogatott másodedzőjének nehéz légzése volt, ezért pumpálták úgy a mellkasát, mint amikor szívmasszázst alkalmaznak, ez tűnhetett szívleállásnak és újraélesztésnek.

– A bíró odajött hozzám a folytatásról érdeklődve, én pedig a játékosokat kérdeztem meg, mert végtére is ők vannak a pályán, így ők döntöttek arról, hogy játszanak tovább – árulta el Marco Rossi szövetségi kapitány. Kollégája, Ronald Koeman sokkolónak nevezte a történteket és ahogy fogalmazott, imádkoznak azért, hogy Szalai Ádám mielőbb felépüljön.

Szalai Ádámnak epilepsziás rohama volt?

Szalai Ádám állapota szerencsére azóta is stabil, saját bevallása szerint már jól van, ráadásul még vasárnap hajnalban visszatérhetett a kórházból a csapat szállására, majd a válogatottal együtt érkezett vissza Magyarországra.

De mi is történt valójában azokban a súlyos, feszült percekben?

Marco Rossi szövetségi kapitány elmondása szerint minden előzmény nélkül egyszer csak összeesett Szalai a kispadnál. Egyből nagy riadalom lett úrrá a pályán, a cserejátékosok eltakarták Szalait, majd az orvosi személyzet megérkezése után paravánokkal is takarták. Több mint tíz percig állt a játék, végül vastaps kíséretében egy amszterdami kórházba szállították a korábbi csatárt.

A magyar kispadot állják körül a biztonsági személyzet tagjai, amikor Szalai Ádám pályaedzőt ápolni kellett a szombati meccs elején (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Mint kiderült, a válogatott korábbi csapatkapitányának három évvel ezelőtt súlyos fejműtétje volt, amiről annyit árult el, hogy eltávolítottak valamit a fejéből, amiről kiderült, hogy jóindulatú.

Szalai Ádámnak állítólag epilepsziás rohama lehetett, azt kellett sürgősen kezelni.

Az egykori csatár akkor megemlítette, hogy más egy fejműtét mellett dönteni, mint boka- vagy térdoperáció mellett, már csak azért is, mert nem volt világos, hogy utána mindent meg tud-e csinálni a futballpályán, amit azelőtt.

– December 21-én megműtöttek a Heidelbergi Egyetemi Kórházban, és különösen hálás vagyok prof. dr. Unterbergnek, dr. Kesslernek és az ápolószemélyzetnek a segítségükért és támogatásukért. Közösen hoztuk meg akkoriban a műtét melletti döntést. Valamit el kellett távolítani a fejemből, ami később jóindulatúnak bizonyult. Amikor egyedül fekszel az intenzíven, akkor bizony sok dolgot másként látsz, mint korábban, de bízom abban, hogy visszatérhetek rövidesen a pályára – nyilatkozta a műtétet követően a Mainz hivatalos honlapján Szalai.

A 2021 decemberi orvosi beavatkozás után Szalai bejelentkezett a kórházból, és elárulta, hogy régóta egészségügyi problémákkal küzd, amelyekről idővel beszámol. Arról is beszélt a futballista, hogy a műtét után úgy érzi, mint akinek új életet adtak. De ennél részletesebben akkor még nem érezte késznek magát, hogy beszéljen az állapotáról.

A világhírű magyar idegsebész, Csókay András szerint akinél korábban fejműtét során jóindulatú daganatot távolítottak el, előfordulhatnak epilepsziás rohamok.

Csókay András szerint akinél korábban fejműtét során jóindulatú daganatot távolítottak el, előfordulhatnak epilepsziás rohamok (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Szalai Ádám konkrét műtétjének körülményeit nem ismerem, de elmondható, hogy akinél fejműtét során jóindulatú daganatot távolítottak el, előfordulhatnak epilepsziás rohamok az operáció után. Sok tényezője van, nem mindegy, hogy helyileg a fejben hol történt a beavatkozás. Ha epileptogén fókuszú területen, akkor számítani lehet a rosszullétekre, illetve a seb hegesedése is kiválthat ilyen jellegű rohamokat. A műtét után a beteg mindig gyógyszeres kezelést kap, amely sokáig eltarthat – nyilatkozta Csókay András idegsebész.

Marco Rossi a hétfői sajtótájékoztatón azért szolgált némi új információval Szalai állapotával kapcsolatban: nincs a csapattal a telki edzőközpontban, a családjával van.

– Nagyon örülünk annak, hogy Ádám jobban van, otthon a felségével és a kislányával családi körben. Nagyon megrázó volt megtapasztalni a történteket, először nem is vettem észre, aztán közelebb léptem a kispadhoz, és az arcokon láttam, hogy súlyos dolog történik. Nem volt egyszerű feldolgozni, a srácok úgy döntöttek folytatják, ami szerintem jó döntés volt, bár abban a pillanatban talán még ők sem mérték föl, hogyan hatott mindez rájuk – árulta el a szövetségi kapitány. Szabó Gergő, az MLSZ sajtófőnöke mindehhez hozzátette, hogy az egyelőre nem dőlt el, hogy Szalai Ádám ott lesz-e a kispadon a németek elleni meccsen.

Marco Rossi új információkat árult el pályaedzője állapotáról (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

– Akarva-akaratlanul is, egy ilyen szituáció mindannyiunkat befolyásolt, rányomta a bélyegét a teljesítményre, de ezt nem akarjuk kifogásként használni. Örülünk, hogy Ádám velünk jöhetett haza, és már jobban van. Minden másfajta, az ő hogylétére kapcsolatos kérdésre az ő kérésére nem válaszolhatok – mondta a magyar válogatott Telkiben rendezett sajtóeseményén Nagy Ádám.

Nos, ezek a legfrissebb hírek, ám a válogatott játékosaiban mély nyomokat hagyott Szalai rosszulléte. Dibusz Dénes, a magyar válogatott kapusa egy rángatózó lábat látott a kispadnál, először azt se tudta, hogy kicsoda, mert a többiek körbeállták. Utána mondták neki és a többieknek, hogy Szalai Ádám az, akiért küzdenek az orvosok. A kapus szavai megerősítik az epilepsziás rohamra utaló jeleket, ráadásul szintén ezt erősítette meg a hollandok első góljának szerzője, Wout Weghorst is.

– Valószínűleg epilepsziás rohama volt. A meccs végén Willi Orbán elmondta, hogy korábban is voltak már ilyen rohamai, csak nem ilyen súlyos formában – nyilatkozta Weghorst.

A volt klubjai és edzője, a német szövetségi kapitány is megemlékezett Szalairól

Szalai Ádámért nemcsak itthon, hanem Németországban is aggódtak. A legtöbb korábbi német klubja egyaránt üzent volt játékosának. Első Bundesliga-klubja a VfB Stuttgart volt, ahova 2004-ben, még ifistaként igazolt, ahonnan aztán Spanyolországba tette át a székhelyét: három szezont játszott a világhírű Real Madrid tartalékcsapatában, a Castillában. 2010-ben került a Mainz csapatához, ahol két részletben összesen 146 tétmérkőzésen 28 gólt ért el, s amely a következőt írta a közösségi oldalán: „Veled vagyunk, Ádám, gyógyulj meg hamar!” A Bajnokok Ligájában is pályára lépett Szalai a szebb napokat látott Schalke színeiben, és a jelenleg másodosztályú német klub sem feledkezett meg korábbi csatáráról. „Jobbulást és mielőbbi gyógyulást kívánunk, Ádám!” – fejezték ki a gelsenkircheniek. Üzent a Hoffenheim is, amelyben Szalai 113 meccsen lépett pályára. „Mielőbbi gyógyulást kívánunk Ádámnak” – írta a német klub az MLSZ posztjához.

A német szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann – aki a klubedzője volt Szalainak a Hoffenheimnél 2016 és 2019 között, ez idő alatt a magyar csatár 80 meccsen 19 gólt ért el – is róla beszélt élő egyenesben csapata bosnyákok elleni 7-0-s győzelme után.

– Számomra most sokkal fontosabb a meccsnél, hogy Ádám mielőbb talpra álljon – mondta Nagelsmann. – Ha így lesz, akkor megpróbálunk jó játékot nyújtani. Remélem, hogy ott már újra egészségesen láthatom Ádámot.

Angliában a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik reakciójával keretezik a drámai eseményeket a lapok. Szoboszlai a mezét a fejére húzva igyekezett leplezni érzelmeit a pályán, miközben Szalai életéért küzdöttek az orvosok. A válogatott csapatkapitánya egyébként valóban össze volt törve az eset miatt, a meccs után a könnyeivel küszködve nyilatkozott a tévében.

– Pont kinéztem a kispadra, végignéztem az egészet… Tett annyit a válogatottért és minden egyes játékosért, hogy megérdemelje azt, hogy érte küzdjünk a pályán. Amikor megbeszélést tartottunk, mindenki azt mondta, hogy érte folytassuk, semmi másért.

Nyertünk, mert Ádám jól van

Gera Dániel, a Diósgyőr csereként beállt középpályása szerint a történtek megfogták a csapatot, mert mindenki imádja Szalait, aki nagyon fontos láncszeme ennek a válogatottnak.

– Szörnyű volt ezt megélni, Szalai Ádám egyik pillanatról a másikra a földre került. Borzasztó látvány volt, mindenki sokkot kapott. Akiknek az volt a dolga, hogy segítsenek, azok segítettek, ezért szerencsére már jól van. A történtek kiszakítják az embert abból, hogy mi a fontos. Az a fontos, hogy éljünk, hogy minden pillanatot megéljünk. Láttam, hogy Ádám mennyire keményen harcolt, pont olyan volt ebben a helyzetben, mint a pályán. Erős ember, hál’ istennek visszajött. Úgy értékelném a meccset, hogy nyertünk, mert Ádám jól van. A fociról nem akarok beszélni ebben a helyzetben – nyilatkozta Gera Dániel.

Legyőzőink sem saját sikerükkel, hanem Szalai Ádám egészségi állapotával foglalkoztak elsősorban. Virgil van Dijk, a hollandok világklasszis védője, Szoboszlai liverpooli csapattársa úgy véli, a magyar válogatott nagy tiszteletet érdemel, hogy ilyen körülmények között is folytatták a mérkőzést.

– Ijesztő pillanatokat éltünk át, mi is néztük, mi történhetett... Nagyon rémisztő volt, láttuk, hogy valaki rázkódik a partvonal mellett. Hatalmas tiszteletem a magyar játékosoknak, hogy ezek után folytatták a meccset. Szoboszlainak is kifejeztem sajnálatomat a pályán, borzasztó momentum lehetett neki. Remélhetőleg minden rendben lesz – fogalmazott Virgil van Dijk.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino is aggódott Szalaiért (Fotó: AFP)

A Szalai Ádámmal történtekre vasárnap a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino is reagált Instagram-oldalán, hangsúlyozva, aggasztó volt látni, hogy a korábbi csatárt levitték a pályáról.

– Aggasztó volt látni, ahogy Szalai Ádámot leviszik a pályáról Magyarország Hollandia elleni Nemzetek Ligája-találkozóján. Örömmel hallom, hogy most már jól van, és minden jót kívánok neki a gyógyuláshoz vezető útján. Köszönet illeti mindazokat, akik gyorsan és szakszerűen jártak el annak érdekében, hogy a lehető legjobb módon gondoskodjanak róla – írta a FIFA első embere.

Egy biztos, Szalai Ádám nagyon sokat jelent a magyar futball számára. Úgy tartják, sok esetben egyetlen kép többet mond ezer szónál. Ha egy fotóval kellene Szalai Ádám pályafutását elmesélnünk, vagy legalábbis annak a legfontosabb részét, hogy mivé vált az egykor a Real Madrid utánpótlásában futballozó, sokáig és sokat kritizált csatár, akkor azt a képet hívnánk elő, amely Wolverhamptonban készült 2022. június 14-én.

Szalai Ádám és az Anglia elleni győztes csapat (Fotó: AFP/Aarian Dennis)

Aznap a magyar válogatott tétmérkőzésen, a saját földjén győzte le 4-0-ra Angliát. Ahogy az utóbbi években megszokottá vált, a meccs után a csapat tagjai együtt énekelték el a Himnuszt a szurkolókkal. Ezt a jelenetet örökítette meg a fotó, amelyen Szalai nem megjátszható átéléssel énekel, s mögötte sorakoznak a többiek, hozzá hasonlóan szívre tett kézzel.

Azért fantasztikusan elkapott pillanat ez, mert szavak nélkül meséli el, mit jelentett Szalai Ádám a magyar válogatottnak, és azt is, hogy futballozni nemcsak lábbal és fejjel, hanem szívvel is lehet.

Ő akarta eldönteni, mikor lesz vége

– Kicsit olyan volt, mint amikor az első barátnőmmel szakítottam. Az első három-négy nap könnyen megy, aztán egyszer csak ráírsz, hogy „szia, minden oké?” – húzott érdekes párhuzamot Szalai arról, hogyan dolgozta fel a válogatott karrierje végét, miután a tavaly szeptemberi, olaszok elleni Nemzetek Ligája-meccsen elköszönt a nemzeti csapattól.

– Marcót (Rossi szövetségi kapitányt) nem hívtam fel, hogy vegyen vissza, de nagyon megviselt az elválás – tette hozzá. – Most is hiányzik a válogatott, hogyne hiányozna, de ilyen az élet, egyszer minden véget ér. Nem akartam megvárni, hogy azt mondják, már nem kellek. Én akartam dönteni.

Szalai Ádám 2020-ban Dzsudzsák Balázs után lett a válogatott csapatkapitánya, és az utolsó két évében már szembetűnő volt, hogy nehezen pótolható vezéregyéniség. Szerepénél a pályán talán csak az öltözőbeli szerepe volt fontosabb, és ebbe betekintést is nyerhettünk az Izland elleni Eb-pótselejtező előtt elmondott hidegrázós beszéde láttán, ami megtette a hatását: a csapat drámai végjátékban 2-1-re nyert, és kijutott a 2021-ben részben Budapesten megrendezett Európa-bajnokságra.

Szalai Ádám beszéde, betiltotta az öltözői felvételek készítését

– Amikor csapatkapitány lettem, egyvalamit rögtön betiltottam: nem lehetett semmilyen felvételt készíteni az öltözőben a meccsek előtt, mert nem akartam, hogy hasonló beszédek kiszivárogjanak – árult el egy kulisszatitkot Szalai a híres beszédéről. – Folyton rágták a fülemet emiatt, már azt is megígérték, hogy csak magunknak készülne, és biztos nem kerül a nyilvánosság elé. Így aztán az Izland elleni meccs előtt elkészült ez a felvétel. Miután nyertünk, jöttek oda hozzám, hogy a járvány miatt az emberek otthon vannak, senki nem tud ünnepelni, mutassuk meg nekik. Bevallom, akkor Telkiben pár pálinka már elfogyott a kijutás miatt, így könnyen beadtam a derekam.

Volt Szalai Ádámnak egy másik híres – vagy inkább hírhedt – beszéde is, amelynek idén lesz tíz éve. 2013-ban a Hollandiától elszenvedett 8-1-es vereség után tartott sajtótájékoztatót, és 25 évesen éles kritikát fogalmazott meg a magyar futballról, majd egy ideig a válogatottban való szereplést is lemondta. Szalai felfedte, hogy az MLSZ-elnök Csányi Sándor előre tudott a szándékáról.

– Idősebb fejjel visszagondolva nem volt könnyű helyzet, mert fiatal voltam, nem tettem le még annyit az asztalra, hogy így kiálljak, de láttam, amit láttam, és dolgozott bennem a kötelességtudat, hogy valamit tenni kell. Úgy voltam vele, csináljunk egy kis tüzet – mesélte Szalai.

A szurkolók is elfogadták Szalait, mint a válogatott vezérét (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

Utólag könnyű megállapítani, hogy a vezér már akkor ott bujkált Szalaiban, és sok mindenben igaza is volt. Érdekes, hogy honnan indult, ugyanis az említett kötelességtudat gyerekkorától jellemezte, amikor még nem is a futball volt a legfőbb célja.

Orvos akart lenni, nem focista, de megjelent a Stuttgart

– Édesapám vízilabdázott, édesanyám balettozott, nem volt egyértelmű, hogy futballista leszek. A foci nekem sokáig csak egy jó hobbi volt, miután bemagoltam a biológialeckét. Nyolcadikban megkaptam a jó tanuló, jó sportoló kitüntetést, és nekem a tanulás legalább olyan fontos volt. Az volt az álmom, az életcélom, hogy orvos legyek, nem az, hogy futballista.

Akkor változtak meg a céljai, amikor 16 éves korában befutott a Stuttgart ajánlata. Onnantól a futball került az első helyre. Mint elárulta, a terv az volt, hogy tavaly nyáron befejezi az aktív pályafutását. Mint kijelentette, hosszabb távon szeretne a futballban maradni, mert sok mindent vissza akar adni a hazai labdarúgásnak.