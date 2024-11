Marco Rossi új információt adott Szalai Ádámról, és emelt fővel zárná az évet

Abban a pillanatban, hogy Szalai Ádám szombat este rohamot kapott, és összeesett a kispad előtt a magyar válogatott hollandok elleni meccsén, az eredmény teljesen másodlagossá vált. És ez érződött még két nappal később is, amikor Marco Rossi és Nagy Ádám beszéltek arról a németek elleni keddi meccs előtt, hogyan élték meg a korábbi csapatkapitány drámáját.

Szalai Ádám sürgős ellátásra szorult a hollandok elleni meccsen. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Akarva-akaratlanul is, egy ilyen szituáció mindannyiunkat befolyásolt, rányomta a bélyegét a teljesítményre, de ezt nem akarjuk kifogásként használni – mondta Nagy Ádám a hollandok elleni 4-0-s vereségről. – Örülünk, hogy Ádám velünk jöhetett haza, és már jobban van. Minden másfajta, az ő hogylétére kapcsolatos kérdésre az ő kérésére nem válaszolhatok.

Szalai Ádám érthető okokból egyelőre nem kíván többet megosztani az állapotáról, Marco Rossi azért így szolgált némi új információval vele kapcsolatban: nincs a csapattal a telki edzőközpontban, a családjával van.

– Nagyon örülünk annak, hogy Ádám jobban van, otthon a felségével és a kislányával családi körben – árulta el a szövetségi kapitány. – Nagyon megrázó volt megtapasztalni a történteket, először nem is vettem észre, aztán közelebb léptem a kispadhoz, és az arcokon láttam, hogy súlyos dolog történik. Nem volt egyszerű feldolgozni, a srácok úgy döntöttek, folytatják, ami szerintem jó döntés volt, bár abban a pillanatban talán még ők sem mérték föl, hogyan hatott mindez rájuk.

Szabó Gergő, az MLSZ sajtófőnöke tisztázta: az egyelőre nem dőlt el, hogy Szalai Ádám ott lesz-e a kispadon a németek elleni meccsen.

Marco Rossi: A spanyolok mellett a német válogatott a legerősebb

Rossi figyelmeztetett, hogy erős német válogatott érkezik Budapestre. A csoportot már megnyerte Julian Nagelsmann csapata, amely szombaton 7-0-ra ütötte ki Bosznia-Hercegovinát. Ötből négy meccset megnyertek az Eb óta, egyedül Hollandiában vesztettek pontokat, ott 2-2-t játszottak. A magyar válogatottat 5-0-ra verték meg szeptemberben hazai pályán.

– A spanyolok mellett most a második legjobb a német válogatott Európában – jelentette ki Rossi. – Az egyéni kvalitásaikon túl csapatszinten is kiválóak, amióta Julian Nagelsmann megérkezett, két-három meccs kellett nekik, és azóta egy hullámhosszon hozzák le a meccseiket, bizonyítják, hogy elit válogatott. Az a célunk, hogy emelt fővel jöhessünk el a pályáról, mert az idei nem volt egy pozitív év. Nem sikerült meghaladnunk a papírformát, pedig korábban, 2022 júniusa óta az eredményekkel mindig felül sikerült írni a várakozásokat. Legalább felemelő zárszót szeretnénk.

Nagy Ádám szeretne visszavágni a németeknek. Fotó: Csudai Sándor

A szándékot megerősítette Nagy Ádám is, aki ugyancsak arról beszélt, hogy a korábbi bravúros eredmények után idén hullámvölgybe került a válogatott. – A legfontosabb, hogy az előző csúfos, németek elleni vereséget kijavítsuk – fogalmazott Nagy. – Az angolok ellen is belefutottunk egy 4-0-s vereségbe, utána pedig mi tudtuk legyőzni őket hasonló különbséggel. Ugyanígy a németek ellen is szeretnénk visszavágni, annak ellenére, hogy már nem változhat a helyezésünk, jó eredménnyel szeretnénk lezárni az évet.

Kerkez Milos nem kapott ultimátumot, a nemzeti vagyon része

Marco Rossi kérdésre arra is reagált, hogy a válogatott meccseit kihagyó Kerkez Milos sejtelmes fényképe szerinte neki szólhatott-e. Mint ismert, a Bournemouth védője kisebb sérülés miatt nem jött haza a válogatotthoz, amit Rossi nehezményezett, erre Kerkez kitett egy fotót a közösségi oldalára, amelyen jégfürdőben regenerálódik, és egy csendre intő szimbólumot fűzött hozzá.

– Nem hinném, hogy az a fénykép, ha üzenet volt, azt nekem szánta volna. Ha így lett volna, gondolom, közvetlenül üzen – jelezte Rossi. – Ma az újságírói keretezés szerint az edző fontosabb, mint a játékos, lehet, hogy én régi vágású vagyok, de szerintem fordítva van. Milos egy nemzeti kincs, ő a nemzeti vagyon része. Én mindössze levontam egy következtetést, hogy jelen pillanatban a klubját helyezi az előtérbe. Sem ő, sem a válogatottmeccsek alól felmentést kérő Gulácsi Péter nem kapott ultimátumot, nincs konfliktus, ők nagyszerű teljesítménnyel segítették a válogatottat.

További hír, hogy a válogatottban a hollandok ellen debütáló Szabó Levente kapott a meccsen egy ütést, ami miatt kérdéses a németek elleni játéka.

Nemzetek Ligája, A divízió, csoportkör, utolsó forduló, kedd:

Magyarország–Németország 20.45

Bosznia-Hercegovina–Hollandia 20.45