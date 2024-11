Hatalmas meglepetés is kellett ahhoz, hogy kiderüljön, kik közül sorsolják pénteken a magyarok ellenfelét

Véget értek az összes divízióban a Nemzetek Ligája küzdelmei, és kiderült, ki jutott be az elitben a negyeddöntőbe, kik azok a válogatottak, akik feljutottak, valamint kiestek, és most már az is tudott, kik fognak osztályozót játszani. Nos, Magyarország ez utóbbi kategóriába tartozik, és a németek elleni utolsó, hazai, 1-1-re végződő meccs alatt a szurkolók fél szemmel azt is figyelték, vajon kik jöhetnek velünk szembe a pénteki sorsoláson.

A montenegróiak hatalmas meglepetésre simán legyőzték a törököket, akik így osztályozóra kényszerültek Fotó: Europress/AFP/Savo Prelevic

Nos, immár megvan az a négy válogatott, akik közül az egyikkel megvívjuk az elitben maradásért az osztályozó mérkőzéseket. A pénteki sorsoláson Marco Rossi csapata kiemelt lesz, így a visszavágót fogja a Puskás Arénában játszani. Egy biztos, egy hatalmas meglepetés – a B-ligájából biztosan kieső Montenegró hazai pályán Nikola Krsztovics mesterhármasának köszönhetően meglepetésre 3–1-re nyert az eddig csoportelső Törökország ellen – alaposan átrendezte az erőviszonyokat. Ugyanis a törökök helyett Wales lett a csoportelső – miután 4–1-re győzött Izland ellen – így a törökökkel akár találkozhatunk is márciusban.

Az már ismert volt, hogy Ausztria és Görögország neve is ott lesz a lehetséges ellenfelek között, és kedden éjszaka az is eldőlt, hogy Ukrajnával lett teljes a kvartett, miután utóbbiak az Albániában nyertek 2-1-re, így odaértek a csoport második helyére. Itt a csehek végeztek a csoport élén – 2-1-re verték a grúzokat –, így közvetlenül feljutottak az A divízióba.

Tehát még egyszer ismerkedjünk a lehetséges ellenfelek névsorával: Ukrajna, Görögország, Ausztria és Törökország. Pénteken kiderül, hogy kit sodor elénk a sors. Egy biztos, nem leküzdhetetlen az akadály Marco Rossi csapata számára, akárkit kapnak ellenfélnek. Igaz, nem is egyszerű az elitben maradás.