Faragó Tamás: Tisztelem Hosszú Katinkát, de ez szélhámosság

Nem biztos, hogy a legjobb helyre kerülnek azok az adóforintok, amelyek tao-támogatás formájában Hosszú Katinka klubjánál landolnak az egyesület vízilabdacsapatánál. Ugyanis az Iron Swimben – hogy nagyon finoman fejezzük ki magunkat – nem mennek túl jól a dolgok. Az egyesületet, emlékezhetünk rá, nemrégiben egy szexuális zaklatási botrány rázta meg, utána jó néhány versenyző távozott – véletlenül éppen a hírbe hozott edzővel –, most pedig a pólósok csinálnak negatív reklámot a klubnak. Holott anyagi gondok egyáltalán nem veszélyeztetik a klub szakmai munkáját.

Számolatlanul kapják a gólokat Hosszú Katinka egyesületének vízilabdacsapatai Fotó: Iron Swim

Az Iron Waterpolo gyerek-vízilabdacsapata az idei eddigi öt bajnokiján összesen 14 gólt dobott, ezzel szemben 183-at kapott – írta a sportal.hu. Például az UVSE II együttesétől 45-1-re kapott ki a háromszoros olimpiai bajnok úszónő gyermekpólócsapata, ami felveti a komolytalanság fogalmát. Ráadásul az is több mint gyanús, hogy noha 15 játékost lehetne minden meccsre nevezni, ezen az öt bajnokin az Iron Waterpolo sorban ennyi játékost nevezett: 8. 11, 10, 11, 9. Azaz alig tudtak kiállni az ellenfeleik ellen.

Az Iron felnőttegyüttese valamivel jobban szerepel a gyerekeknél. Ugyan ők sem szereztek még egyetlenegy pontot sem, viszont ha képes a csapat vízbe ugrani, maximum 5-6 gólos vereségeket szenvednek. Ellenben ők egyszer nem is tudtak kiállni az adott ellenféllel szemben, ugyanis az október 20-i, Oázis Sport Club elleni mérkőzésre mindössze 2 (!!) játékosuk jelent meg a Szőnyi úti uszodában, így az Oázis meccs nélkül jutott a bajnoki pontokhoz.

A fentiek önállóan is elgondolkodtató tények, ám mindehhez hozzátehetjük azt, hogy Hosszú Katinka klubja a vízilabdásokra is tízmilliókat kap tao-támogatás címén, amihez a nem éppen olcsónak számító, havi 18 500 forintos tagdíj is hozzájön, illetve az, hogy pólósok igencsak jutányos áron edzésre járhatnak az impozáns Duna Arénába.

Faragó Tamás szerint amit az Iron Waterpolo nevében tesz Hosszú Katinka, az egyszerű szélhámosság Fotó: Dömötör Csaba

Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázónk kijelentette, az olimpiai bajnok Hosszú Katinka klubelnök által vezetett Iron Swim lelkes vízilabdázó gyerekeiből sosem válik komoly pólós. A sportág egyik legnagyobb legendája aláhúzta, tiszteli és nagyra tartja Hosszú Katinkát, kalapot emel a pályafutása, az olimpiai bajnoki címei és a világra szóló eredményei előtt, de azt tudnia kéne, meddig ér az a bizonyos takarója.

– Kizártnak tartom, hogy ezekből a gyerekekből valaha igazi pólós válna, ugyanis amit itt látunk, az a tao-pénzek helytelen felhasználása. Az elnök asszony ezzel az erővel akár egy jégkorongszakosztályt is üzemeltethetne – válaszolta a Ripostnak Faragó Tamás. Hozzátette, ez az egész vízilabdázással kapcsolatos próbálkozás egyszerű szélhámosság. Közölte, Katinkának inkább arra kellene fordítania az energiáit, hogy kineveljen legalább egy olyan úszót, akit majd méltán megbecsülhetnek az uszodában.