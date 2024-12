Kifosztja a kasszát Budapesten, és Phelpset is túlszárnyalta az amerikai lány

Egészen elképesztő, amit Gretchen Walsh művel a budapesti vb-n. A szombat esti döntőkben 100 méteres pillangóúszásban úgy is világcsúcsot úszott, hogy nem a legjobban jött ki neki a fal a célba érkezésekor. Az amerikai 52,71 másodpercre faragta a saját rekordját, amelyet a pénteki középdöntőben állított fel (52,87). Ebben a számban Walsh mindhárom úszásával világcsúcsot döntött, hiszen már az előfutamban (53,24) is a WR felirat villogott a neve mellett. Nem sokkal a 100 pillangó döntője után az amerikai az 50 gyors középdöntőjében is világrekordot repesztett (22,87) a Duna Arénában.

Gretchen Walsh már nyolc egyéni világcsúcsot úszott Budapesten. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Már az kuriózum, hogy egy világversenyen valaki ugyanabban a számban háromszor világcsúcsot ússzon, de Walsh teljesítménye összességében is páratlan Budapesten. A 100 pillangón szerzett aranyérme előtt győzött 50 pillangón, 100 gyorson és 100 vegyesen, valamint a 4×100 méteres amerikai gyorsváltó tagjaként is a Duna Arénában zajló rövid pályás vb-n.

Ráadásként majdnem mindegyik számában világcsúcsot úszott. 100 pillangón ugye hármat, 50 pillangón és 100 vegyesen kettőt-kettőt, 50 gyorson a középdöntőben egyet, a váltóval pedig a döntőben szintén egyet. Az egyetlen kivételt a 100 gyors jelenti, abban „csak” az amerikai és a világbajnoki rekord jött össze neki…

Walsh tehát összesen kilenc világcsúcs főszereplője volt eddig a budapesti vb-n, és ezzel történelmet írt. Az olimpiák és világbajnokságok történetében egyazon versenyen hét világrekord volt az eddigi legtöbb, ezzel Michael Phelps és Mark Spitz büszkélkedhetett. Előbbi a 2008-as pekingi olimpián, utóbbi pedig az 1972-es müncheni játékokon volt képes erre. Mostantól Walsh budapesti kilenc világcsúcsa az új rekord. És még nem fejezte be, az 50 gyors döntője vasárnap következik.

Mennyi pénzt keresett Gretchen Walsh Budapesten?

Az amerikai lány kifosztja a World Aquatics kasszáját Budapesten. A világszövetség minden világcsúcsért 25 ezer dollárt fizet, ilyenkor oda is adnak az úszóknak egy látványos „csekket” ennek jeléül. Nos, Walsh a nyolc egyéni világcsúcsával már 200 ezer dollárt úszott össze, ami átszámítva csaknem 80 millió forint, ehhez jön még a váltóval úszott rekordjáért járó pénz.

Egyébként hihetetlen, hogy milyen sok világcsúcs születik a Duna Arénában: a vb előtt 33 ilyen rekord volt a kifejezetten gyorsnak tartott medencében, a vasárnapig tartó világbajnokságon ehhez cikkünk megjelenéséig további 22 adódott hozzá.