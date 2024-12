Paks, a magyar csapat: már ragadós a példa

Tizenkilenc és fél éve, a 2005–2006-is idény végén jutott fel a Paks a labdarúgó NB I-be. Kevesen hitték volna akkor, hogy a csapat megveti a lábát az első osztályban. Így történt, sőt, idővel a Paks a magyar futball meghatározó csapatává lépett elő, dacára annak, hogy az anyagi lehetőségen terén a mai napig a mezőny hátsó fertályához tartozik. A 2011-ben szerzett ezüstérmet még tekinthettük felvillanásnak, de az elmúlt évek eredményei – a 2022-es második hely a Magyar Kupában, majd az előző idényben immár kupagyőzelem és bajnoki ezüst – már a tudatos munka gyümölcsei.

Kisfilmünkben Haraszti Zsolt, a klub ügyvezetője a kezdeteket felelevenítve elmondta, eleinte inkább a kényszer diktálta, hogy a Paks nem foglalkoztatott légiósokat, idővel aztán megtapasztalták a közös nyelv szakmai előnyeit is, így a Paks, a magyar csapat a klub jelmondatává vált.

Haraszti Zsolt elárulta, a játékosok gyakran a piaci értékükhöz mérten alacsonyabb fizetésért is örömmel igazolnak Paksra a szakmai megújulás reményében. Ez különösen a támadókra érvényes, hiszen miként Bognár György hangsúlyozza, a Paks többnyire az ellenfél térfelén futballozik.

A játékosok is megerősítik, szakmailag is előnyt jelent, hogy mindenki egy nyelvet beszél és a kisvárosi miliő is jó hatással van a teljesítményükre.

Talán az eredményeknél is nagyobb siker, hogy országszerte egyre többen drukkolnak a Paksnak, sőt a egyre több klub követi a paksi példát, s noha nem csupán magyar labdarúgókat foglalkoztatnak, az arányuk egyre nagyobb a légiósokhoz képest.