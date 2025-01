Kézi-vb: Mutatjuk, mire számítson, aki Varasdon szurkol a magyar válogatottnak

Az észak-macedón szurkolóktól volt hangos a világbajnokság első két játéknapja Varasdon, sajnos nem csak az arénában, a sajtóban is. A balkáni ország szurkolóinak botrányos viselkedésével először a magyar játékosoknak, majd a holland csapatnak is meggyűlt a baja, a helyi szervezők pedig nem álltak a helyzet magaslatán, amiért büntetést is kaptak.

Rémült holland játékosok, miközben Bóka Bendegúz kapura lő (Fotó: Mirkó István)

Szerencsére a harmadik játéknap már békésebb volt Varasdon, a Guinea ellen sima észak-macedón sikert és továbbjutást hozó első meccs után a Lazarov-csapatnak szurkolók többsége elhagyta a csarnokot, helyüket a magyarok és hollandok vették át. Azt már a meccs előtt látni és érzeni lehetett, hogy fergeteges hangulat lesz a sorsdöntő meccsen az arénában. A két tábor közösen hangolt a büféknél, békében, barátságban, sportszerűen, ahogy illik és kell.

Bodó Richárd: Nehéz lesz a franciák ellen Bodó Richárd jó formában játszik a kézilabda-vb-n, ontja a gólokat. A Szeged átlövője arról is beszélt lapunknak, mire lehet számítani Franciaország ellen és úgy általában a középdöntőben.

A mérkőzés, ahogy azt várni lehetett, kőkemény csatát hozott, és ahogy reméltük, magyar győzelemmel zárult. A lelátón többségben lévő magyarok közösen énekelték a himnuszt, ami mindig hatalmas élmény, pláne ha „idegenben” játszik a válogatott.

Nem maradt el a közös ünneplés sem a szurkolókkal

A hollandok tábora becsülettel biztatta kedvenceiket, de a csarnokban a magyarok nyerték a hangpárbajt. A lefújás és a ceremónia után pedig fergeteges ünneplésben részesítették a válogatott játékosokat, akik így jó negyedórával hosszabb időt töltöttek az arénában, mint szoktak.

A magyar válogatottnak legközelebb ma este 21 órától a franciák ellen, majd csütörtökön este 20.30-tól az osztrákok ellen és szombaton 15.30-tól lehet szurkolni a középdöntőnek, akár a magyar határtól félórányi autóútra lévő Varasdon.