Magyarokat is érintő büntetés a kézilabda-vb-n az északmacedón balhé miatt

A Hollandia–Észak-Macedónia összecsapáson a játékot többször meg kellett állítani, mert az északmacedón szurkolók szinte folyamatosan öngyújtókkal, pénzérmékkel és poharakkal dobálták, illetve sörrel locsolták a holland kapust, ahogyan két nappal korábban Palasics Kristófot is. A kézilabda-vb biztonsági személyzete tétlenül szemlélte a történteket, egyszer sem avatkozott közbe, és a helyzet odáig fajult, hogy a hollandok a varasdi meccs után nem tudták megünnepelni sikerüket a pályán a szurkolóik előtt, mert be kellett menekülniük az öltözőbe, idézte fel az Origó helyszíni tudósítása.

A lap most azt is közölte, hogy a mérkőzésen a biztonsági koncepció nem működött, ami veszélyes helyzeteket eredményezett. A horvát szervezőbizottságot és a helyi szervezőket már a Magyarország–Észak-Macedónia találkozó után is kérték, hogy szigorítsák a biztonsági intézkedéseket, de ezt nem hajtották végre megfelelően, ezért a pénteki meccsen a helyzet kikerült az irányításuk alól. Ezért a horvát szervezők és az északmacedón szövetség is büntetést kapott az IHF-től a kézilabda-vb-n történtek miatt.

Az IHF végrehajtó bizottsága a horvát szervezőbizottságot pénzbírsággal sújtotta, egyben figyelmeztette, hogy köteles lezárni a lelátót, amennyiben hasonló eset még egyszer előfordul. A hátralévő meccseken a kispadok mögötti lelátórészre nem engedhetnek nézőket. A helyi szervezők kötelesek növelni a biztonsági személyzet és a rendőrség létszámát a csarnokban, illetve szigorú csomagátvizsgálást bevezetni a beléptetésnél. A horvát szervezőbizottságnak tájékoztatnia kell a jegytulajdonosokat a biztonsági koncepcióról.

Az északmacedón szövetség pénzbírságot kapott, egyben figyelmeztették, hogy a válogatott zárt kapus büntetést kap, amennyiben hasonló eset még egyszer előfordul.

A pénteki meccset 37-32-re Hollandia nyerte, amely a magyar válogatotthoz hasonlóan már továbbjutott a középdöntő varasdi csoportjába. A magyar válogatott ma Hollandia ellen lép pályára.