Elengedjük a franciák elleni meccset? Bodó Richárd felfedte a stratégiát

Az első kulcsmeccsét sikerrel vette a magyar férfikézilabda-válogatott. 36-32-re nyert Hollandia ellen, és ennek köszönhetően három pontot vihetett magával a középdöntő II: csoportjába, ahol a négypontos Franciaország mögött másodikként folytatja a szereplését.

Volt minek örülni, Hollandia legyőzése csoportgyőzelmet ért (Fotó: Mirkó István)

– Nagyon jó csapat a holland, biztos vagyok benne, hogy más ellenfelek dolgát is meg fogja nehezíteni, de úgy éreztem, ha elöl hibáztunk és nem sikerült gólt lőnünk, akkor védekezésben ezt ki tudtuk javítani. Az is jó volt, hogy nagyon sokszor jó pillanatban tudtunk úgy védekezni, többször emberhátrányban is, hogy miénk lett a labda, és abból gólt lőttünk. Ez is a vasárnapi győzelmünk egyik kulcsa volt – magyarázta Bodó Richárd, az OTP–Bank Pick Szeged rutinos balátlövője.

Nehéz lesz feltörni a franciák védőfalát

A hétfői nap amolyan átmenet volt a csapatnak a csoportkör és a középdöntő között, a játékosokra az edzésen és a franciák videós feltérképezésén kívül csak a kötelező sajtómegjelenés várt. Kedden 21.00-tól az Európa-bajnok Franciaországgal, majd csütörtökön 20.30-tól Ausztriával, szombaton 18 órától pedig Katarral játszik Chema Rodríguez csapata. A következő ellenfélre rátérve Bodó Richárd kijelentette: a francia válogatott sokkal erősebb, mint a holland.

– A legutóbbi mérkőzéseken is látszott, hogy Franciaországnak nagyon erős védőfala van, amelyet nagyon nehéz feltörni. Védekezésben megint keménynek kell majd lenni, fontos lesz a kapusteljesítmény és a magas szintű támadójáték – mondta el a 31 éves kézilabdázó.

Bodó Richárd: A másik két találkozón nagyobb lesz a fókusz

