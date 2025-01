Nagy győzelem a hollandok ellen, megnyílt az út a nyolc közé a kézi-vb-n

A csoportkör harmadik, Hollandia elleni mérkőzése előtt is zajlott az élet a D csoport küzdelmeinek otthont adó Varasdon. A négyes korábbi meccsén Észak-Macedónia 29-20-ra legyőzte Guineát, ezzel bejutott a középdöntőbe, nem mellesleg az is eldőlt, hogy a torna következő szakaszában a helyét már pénteken bebiztosító magyar válogatott nem viheti magával a maximális négy pontot. A pályán kívül is volt történés, a horvát rendőrök nagy szigorral reagáltak az északmacedón szurkolók pénteki rendbontásaira, és a vasárnapi meccs előtt magyar szurkolókat vittek el az Arena Varazdinból – ahol egyébként békében megfért egymás mellett a két szurkolótábor.

Ez történt a pályán

Két kimaradója, Hanusz Egon és Ónodi-Jánoskúti Máté nélkül kezdett a magyar válogatott, amely az első perc végéhez közeledve hátrányba került, Sipos Adrián révén azonban azonnal egyenlített. Hamarosan már kétgólos lemaradásban volt Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese, a 4. percben Hollandia 3-1-re vezetett.

Az állás változott, de a különbség sokáig tartotta magát, a 9. percben, 7-4-nél tudta növelni előnyét a holland válogatott. A folytatásban többször is sikerült visszakapaszkodni egygólos közelségbe, sőt: a 16. minutumban, Bánhidi Bence találata után 9-9-re állt a két csoportmeccs után veretlenül állók csoportrangadója. Egy perccel később, már 10-10-nél hetest dobhatott a magyar együttes, Imre Bence viszont fölé pattintotta a labdát. Ekkor még nem sikerült átvenni a vezetést, a 19. percben viszont igen, miután Bóka Bendegúz volt eredményes (11-10). Az utolsó tíz percre fordulva az egyre jobban teljesítő magyar válogatott nemcsak őrizte fórját, hanem növelni is tudta azt, a 27. percben például már 16-13-ra elhúzott. A szünetben 19-17 volt az állás.

Bánhidi Bence támadásban (Fotó: Mirkó István)

A térfélcsere után Krakovszki Zsolt és a szövetségi kapitány, az egész mérkőzésen rendkívül feszült Chema Rodríguez is kétperces kiállítást kapott, az első gól pedig a zárkózó hollandoké volt. Ez az állapot csak átmeneti volt, kisvártatva már négy volt közte (23-19). A továbbiakban jellemzően két-háromgólos volt a különbség, a párharc utolsó tízperces periódusa 30-28-as magyar vezetésnél kezdődött. Persze, a hollandok sem szerettek volna lemaradni, az 54. percre megint csak kettő találat maradt az előnyből. Erre Chema Rodríguez is reagált egy időkéréssel, valamint a kétbeállós játék „aktiválásával”.

A nagy tét miatt végig feszült hangulatú volt a találkozó (Fotó: Mirkó István)

Az utolsó öt percen belül járt az óra, amikor Hollandia egygólos közelségbe került, sőt, hárommal a vége előtt az egálért támadhatott, ám a magyar kaput védő Palasics Kristóf viszont útját állta az egyenlítésnek. Imre Bence révén visszaállt a kétgólos különbség, majd Palasics újabb védéssel jelentkezett, az egész meccsen remekül játszó Bóka Bendegúz pedig gólt szerzett – ezek voltak a végjáték kulcspillanatai, innen ugyanis már nem volt ideje visszazárkózni a holland együttesnek. Végül 36-32-re nyert Magyarország, amelynek legeredményesebbjei a hatgólos Bóka, Szita Zoltán és Lékai voltak.