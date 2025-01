Egy nagy mázlija van a PSG ellen összeomló Manchester City csapatának + videó

A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola tegnap éjjel a következőket mondta:

– Hogy dühös vagyok-e? Nem vagyok az. A PSG jobb volt nálunk, ezt el kell ismernünk, lendületesebb volt a játéka, és a hazaiak a párharcokba is határozottabban mentek bele. Mi pedig leginkább szenvedtünk, ami akkor is igaz, ha mi vezettünk 2-0-ra. A középpályán gondjaink voltak, Bernardo Silva és Mateo Kovacic között nem volt meg az összhang, és a pálya közepén nem tudtuk megtartani a labdát. Rúben Dias jelezte, hogy nem érzi jól magát, a szünetben őt ezért cseréltem le. Maradt még egy utolsó esélyünk arra, hogy továbbjussunk. Hazai pályán győznünk kell az FC Bruges ellen. Ha azt a meccset nem tudjuk megnyerni, akkor nem is érdemeljük meg a továbbjutást.