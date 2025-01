Willi Orbán összecsapott Gyökeressel, rajtavesztett, de a Lipcse most nem szégyenült meg

Rossz idők járnak az RB Leipzig csapatára, amely a Bundesliga tabelláján csak az ötödik, a múlt hét végén a Bochum vendégeként hiába vezetett a 21. percben 3-0-ra, a vége 3-3 lett. De mindez semmi ahhoz képest, hogy Willi Orbán és Gulácsi Péter csapata a Bajnokok Ligája alapszakaszában az első hat meccsét elveszítette (!), és ezzel megpecsételődött a sorsa, eldőlt, hogy a 36 együttes között nem jut a legjobb 24 közé, az egyenes kieséses folytatásban már nem lesz érdekelt. Az RB Leipzig a szerda esti, a portugál Sporting elleni hazai meccse előtt a Bajnokok Ligája tabelláján azért állt a 34. helyen, mert az ugyancsak nullapontos Slovan Bratislava és a Young Boys csapatának rosszabb volt a gólkülönbsége. A Sporting tíz pontjával a 19. helyen állt, a portugálok úgy léptek pályára, hogy nekik még pontokra van szükségük a továbbjutáshoz, mert bizony ők is könnyen kieshetnek.

Willi Orbán munkában (jobbra) itt a dán Harder ellen küzd. Fotó: AFP

Gulácsi a kispadon, Orbán és Gyökeres csatája

A lipcseieknél Willi Orbán helye megkérdőjelezhetetlen a csapatban, most is kezdett, Gulácsi Péter viszont – aki az utóbbi időben sok gólt kapott, és a Bochum ellen is hibázott – a kispadra került, Maarten Vandevoordt váltotta, és azt Marco Rose vezetőedző is leszögezte, hogy a jövő a 22 éves belga hálóőré, akit tavaly nyáron tízmillió euróért vettek meg a Genktől. Ám a hírek szerint Gulácsi nem lett kegyvesztett, a Lipcse számára tét nélküli meccsen Rose lehetőséget adott Vandevoordtnak.