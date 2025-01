Bellingham olyasmit tett a Real Madrid meccsén, amiről még sokat fognak beszélni

A Bajnokok Ligája alapszakaszában a címvédő Real Madrid a 7. forduló előtt nagy meglepetésre csak a 22. helyen állt a tabellán kilenc pontjával (három győzelem, három vereség), így Carlo Ancelotti alakulata abban már nem reménykedhetett, hogy az első nyolc között zár, vagyis megússza a rájátszást a nyolcaddöntőbe jutásért. Ám az sem mindegy, hogy az alapszakaszban mely csapatok végeznek a 9-16. és a 17-24. helyeken; előbbiek kiemeltek lesznek a rájátszásban, a párharcokban a visszavágókat játszhatják hazai pályán. A 25-36. helyezettek számára véget ér a BL, és a Real Madrid szerdai ellenfele, az osztrák Salzburg ebben a csoportban volt, a hat meccsen gyűjtött három pontjával (egy győzelem, öt vereség) a 33. helyen.

Carlo Ancelotti a Real Madrid keddi sajtótájékoztatóján Fotó: MTI/EPA-EFE/Fernando Villar



– Ez egy fontos mérkőzés, hiszen hamarosan véget ér a BL ezen szakasza. Annyi pontot kell gyűjtenünk, amennyit csak lehetséges, és meglátjuk, hogy hová jutunk a tabellán. A szerdai mérkőzés kritikusnak számít ebből a szempontból – szögezte le a mérkőzés előtt Carlo Ancelotti.

Kiütéssel nyert a Real Madrid a Salzburg ellen

A találkozón nem kis meglepetésre az osztrák bajnokságban is gyengélkedő, csak ötödik helyen álló Salzburg kezdett jobban, az első húsz percben mezőnyfölényben játszott, és volt egy nagy helyzete is. A Real szurkolótábora elégedetlensége jeleként már fütyült, és a királyi gárda összekapta magát, Rodrygo a 23. és a 34. percben is bevette a vendégek kapuját. Mindkét találathoz Jude Bellingham adta a gólpasszt, és ami a másodikat illeti, ez káprázatos volt: az angol sarokkal tette a labdát a brazil elé, de egy kicsit még bele is tekert! Erről egészen biztosan még sok szó esik! De a gól Rodrygo lövése miatt is mestermunka lett.

UNREAL ASSIST BY JUDE BELLINGHAM LEADS TO A RODRYGO BRACE 😮 pic.twitter.com/jlakhZqn7w — ESPN FC (@ESPNFC) January 22, 2025

Jude Bellingham, the best midfielder in the world. pic.twitter.com/vQV1J3dkWw — Mikael (@MikaelMadridsta) January 22, 2025

Fordulás után a 48. percben Kylian Mbappé szerezte a Real Madrid harmadik gólját, amihez hatalmas kapushiba kellett. Janis Blaswich a kapuja előtt nem rúgta el a labdát, ami már a birtokában volt, ki akarta cselezni a rárontó francia támadót, aki azonban ügyesebb volt. Az 55. percben Vinícius Júnior is betalált, ezzel lett 4-0, majd a 70. percben a másdik góljával 5-0. A 85. percben a dán Mads Bidstrup megszerezte a Salzburg szépítő gólját, és ezzel beállította az 5-1-es végeredményt.