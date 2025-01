A Real Madrid kritikus meccse előtt oszlatta el a kételyeket Carlo Ancelotti

Kedden 9 mérkőzéssel hivatalosan is megkezdődött a Bajnokok Ligája 2024/2025-ös kiírásának második fél éve. Ami a szerdai kínálatot illeti: a korábbi, 18.45-ös sávban lép pályára a magyar válogatott játékosokat is foglalkoztató RB Leipzig, amely a portugál Sportingot fogadja. A hat forduló után is pont nélkül álló lipcseieknek már tét nélküli az összecsapás, az utolsó tavalyi játéknapon ugyanis matematikailag is eldőlt, hogy Gulácsiék már nem férnek be a tabella első 24 együttese közé, amely továbbjut az egyenes kieséses szakaszba. A jelenleg tízpontos portugáloknak ugyanakkor még megvan az esélyük erre (a Sporting a játéknap előtt a 17. helyen állt). A csapat új vezetőedzője, Rui Borges is azt reméli, hogy a németországi túra után jó helyzetből várhatják majd az utolsó meccsüket otthon, a Bologna ellen.

Gulácsi Péter és a Leipzig már nem reménykedhet a BL-továbbjutásban Fotó: DPA/Jan Woitas

Megvan Ancelotti célja

A BL mostani idényétől alkalmazott új lebonyolítási rendszerben több nagycsapathoz hasonlóan még a címvédő Real Madrid sem biztosította be a helyét a folytatásban, a madridiak három sikerük mellett három vereséggel, így hat ponttal állnak, tehát nem vehetik félvállról az alapszakaszból hátralévő két találkozójukat. Az idén először a Salzburggal találkoznak hazai pályán.

– Ez egy fontos mérkőzés, hiszen hamarosan véget ér a BL ezen szakasza. Annyi pontot kell gyűjtenünk, amennyit csak lehetséges, és meglátjuk, hogy hová jutunk a tabellán. A szerdai mérkőzés kritikusnak számít ebből a szempontból. Jól kell játszanunk, ahogy a legutóbbi meccsen is tettük – mondta el a Real Madrid tegnapi sajtótájékoztatóján a csapat vezetőedzője, Carlo Ancelotti, akinek szavait a Penamadridista.hu idézte.

– Támadásban remekül teljesítünk a gólok és játék tekintetében, védekezésben viszont sokat kell javulnunk. Ez lesz az idény sikerességének kulcsa. Ha védekezésben javulni tudunk, akkor a végsőkig harcban leszünk minden sorozatban.

Riválisa pontvesztését kihasználva a Real Madrid éppen az előző hétvégén vette át a vezetést a spanyol élvonalban, ennek ellenére az utóbbi időszakban többször is felröppentek olyan hírek, amelyek szerint a következő szezont már nem Ancelotti vezetésével kezdik meg a spanyolok.

– Ezek a hírek nem igazak – jelentette ki a 65 éves olasz sikeredző, aki az AC Milan és a Real Madrid trénereként eddig ötször nyerte meg a Bajnokok Ligáját. – A távozásomról egyébként sem én fogok dönteni. Egyszer el fog jönni ez a nap is, de nem tudom, hogy mikor. Lehet, hogy szerdán, a meccs után, esetleg az azt követő mérkőzést követően vagy éppen egy vagy öt év múlva. Itt lesz velünk Florentino Pérez (a Real Madrid elnöke – a szerk.) még négy évig, ő pedig nagyon jól ismer, tudja, hogy a célom az, hogy még négy évig itt legyek, hogy együtt is búcsúzhatunk, a világ minden szeretetével.

A madridiak meccse mellett kifejezetten érdekesnek ígérkezik még a Paris Saint-Germain és a Manchester City találkozója, hiszen bár elvárható lenne, sem az évkezdés előtt a nem továbbjutó, 25. helyezést elfoglaló franciák, sem pedig az egy ponttal jobban álló, de így is csak 22. angolok nem lehetnek biztosak a továbbjutásukban. Aki nyer, kedvezőbb helyzetből várhatja az utolsó fordulót.