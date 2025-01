Szalah-mesterhármassal kiegyeznének a Manchester Unitednél

A sűrű menetrendben ritkán adatik meg ilyesmi, de most egy hét szusszanásra, valójában felkészülésre volt ideje a Liverpoolnak a West Ham felett aratott 5-0-s diadal óta. Szoboszlai Dominiknak pedig másfél, mert a magyar középpályás csapata legutóbbi meccsét eltiltás miatt kihagyta. Nem akármilyen mérkőzésen térhet vissza Szoboszlai, vasárnap az angol klubfutball legjelentősebb mérkőzését, azaz a Liverpool–Manchester United rangadót rendezik meg az Anfielden, már ha ezt az időjárás engedi.

Ez régen ünnepnap volt a Vörös Ördögök szurkolóinak életében, ma már viszont inkább a szenvedésé. Tavaly ugyan egy kupamérkőzést megnyert a United a Liverpool ellen, amivel elindította a riválist a lejtőn, egyébként azonban mostanában csúfos vereség lett a vége ezeknek az összecsapásoknak manchesteri szempontból: két éve 7-0 Liverpoolban, a 2021/2022–es idényben pedig összesítésben 9-0-val ért véget a két bajnoki.

Mohamed Szalah kedvenc ellenfele a Manchester United Fotó: AFP/Paul ELLIS

Szalah a United réme

A Premier League-t hatpontos előnnyel vezető Liverpool formáját tekintve ezúttal is kinéz a csapatnak egy nagy győzelem. A legutóbbi három mérkőzésen tizennégy góllal szórták meg az ellenfeleiket, Mohamed Szalah egymaga négy gólt és ugyanennyi gólpasszt vállalt magára. A Manchester United pedig a kedvenc ellenfele, tizenhat fellépése alkalmával 15-ször talált be és hat gólpasszt osztott ki. Tartanak is tőle az MU szurkolói, a közösségi oldalakon egy kérést fogalmaztak meg felé: „Vidd a mesterhármasod, a három pontot és a sárga lapod, amiért leveszed a mezed, aztán hagyj minket békén!”

Ennyivel kiegyeznének a drukkerek, ami jól mutatja, hogy hová süllyedt az angol rekordbajnok. Rúben Amorim hétfőn odáig ment, hogy elismerte, a kiesés ellen küzd az együttese. A United a portugál tréner novemberi kinevezése óta sem javult, éppen ellenkezőleg. Eddigi tizenegy meccséből csak négyet nyert meg, hatot elbukott, köztük a legutóbbi hármat is a PL-ben, és ezeken még csak gólt sem lőtt. Ha ez a Liverpool ellen is folytatódik, egy 1909-es negatív rekordjukat állítják be a manchesteriek. Az Ördögök tizenkilenc forduló alatt huszonkét pontot lapátoltak össze a Premier League-ben, a tabella tizennegyedik helyén szerénykednek, mindössze hét ponttal előzik meg a már a kiesőzónában lévő Ipswich Townt.

Ezen tények miatt ezekben az elmúlt években nevetség tárgya lett a Manchester United, de a Liverpoolt irányító Arne Slot nem osztozik a kárörömben. Szerinte minden bizonnyal eltart egy darabig, míg Amorim munkájának meglátszik majd az eredménye, viszont a rivális játékoskerete jobb és többre hivatott, mint azt a tabellán elért pozíciója mutatja, így idővel felzárkózik a gárda.

Ez nem kizárt, Slot csak azt bánná, ha éppen holnap kezdené meg a kapaszkodást a United.