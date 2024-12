Elképesztő kijelentést tett a Manchester United edzője

Rúben Amorim jól tudta, hogy nehéz feladatra vállalkozott, amikor novemberben átvette a Manchester United vezetését, de hogy valójában mennyire nehézre is, azzal a napokban sokszor szembesül. Hétfőn a Newcastle 19 perc elteltével már 2-0-ra vezetett az Old Traffordon, és bár a Szarkák nem találtak be többször, ez is elég volt nekik a győzelemhez, a szürke Manchester Unitednek pedig az újabb vereséghez – az elmúlt hat fordulóban már az ötödikhez.

A Newcastle ünnepel, a Manchester United a padlón Fotó: AFP/Darren Staples

Az MU legutóbb éppen a szintén szenvedő Manchester Cityt tudta legyűrni, igaz, bő két hete a címvédő legalább olyan rossz passzban volt, mint a városi rivális. A különbség annyi, hogy míg Pep Guardiola csapatánál november elején kezdődött ez az időszak, addig a United az ősz során végig a középmezőnyben tanyázott. A Newcastle szurkolói szerint pedig hamarosan a Championshipben fog: hétfő este már arról énekeltek a hazaiaknak, hogy üdvözöljék a nevükben a másodosztályú Sunderlandet...

A kiesés ellen harcol a Manchester United?

A mérkőzés után a Sky Sports megkérdezte Rúben Amorimet, hogy a Vörös Ördögök valóban a kiesés ellen harcolnak-e. A portugál edző nem kertelt:

– Ez teljesen egyértelmű. Őszintének kell lennünk, ez a Manchester United történetének egyik legnehezebb pillanata – ismerte el Amorim a kamerák előtt, majd a sajtótájékoztatón így folytatta: – Amikor egy topcsapatnál ilyen helyzetbe kerülsz, nagyon nehéz felállni, mert nincs időd az alapokat gyakorolni, hogy megbirkózzon a csapat a legnehezebb időszakokkal. El kell ismerni, hogy mi történik, bárki legyőzhet bárkit ebben a ligában. A túlélésre kell fókuszálnunk.

Bár elképesztő ilyesmit hallani az angol rekordbajnokról, nem túlzás, féltávnál ugyanis

csak hét pont választja el a 19 forduló alatt 22 pontot szerzett, jelenleg tizennegyedik Vörös Ördögöket a kiesőzónától. Vasárnap pedig a Liverpool elleni összecsapás következik, és a Premier League-et vezető ősi rivális mostanában nem éppen a kíméletességéről híres. A legutóbbi három ellenfele tudna erről mesélni, a Liverpool összesen tizennégy gólt rámolt be a Tottenham Hotspur, a Leicester és a West Ham United kapujába…

Elfáradt a Chelsea

Egészen december közepéig a Premier League idei meglepetéscsapatai közé sorolhattuk a Chelsea-t is, amely az elmúlt években nem tudott beleszólni a bajnoki címért folyó csatába, mostanában viszont a Liverpool fő üldözője volt, másfél hete még arra is lett volna lehetősége, hogy legalább átmenetileg átvegye a vezetést. De mintha megijedtek volna ennek lehetőségétől a londoniak, és azóta egy meccset sem tudtak megnyerni a gigászoknak éppen nem nevezhető ellenfelek ellen. Az Everton ellen még megúszták egy 0-0-s döntetlennel, azóta viszont a Fulham, hétfőn pedig még a kiesőzónában tanyázó Ipswich is elverte őket, 2-1-re, illetve 2-0-ra.

Ezzel a másodikról a negyedik helyre csúszott a Chelsea, és egy meccsel többet játszva tíz pontra hízott a hátránya a Liverpoollal szemben.