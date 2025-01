Szoboszlairól és Szalahról kapott kellemetlen kérdést a Liverpool sztárja

Amikor Szoboszlai Dominik 2023 nyarán a Liverpool futballistája lett, Trent Alexander-Arnold hamar a szárnyai alá vette őt az öltözőben, sok felvétel látott napvilágot, amelyen egymást szórakoztatták a klub edzőközpontjában. Szoboszlai beszélt is arról, hogy az angol válogatott sztárjával milyen jól kijönnek.

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik közül választott a Liverpool sztárja. Fotó: PA

A mostani idényben látszólag mintha változott volna a felállás, és Szoboszlai most már egyre többször inkább Mohamed Szalah társaságában tűnik fel, akivel érezhetően jobb lett a kapcsolata az elmúlt időszakban, ami a pályán is sokat jelenthet. Az egyiptomi persze Alexander-Arnolddal is jóban van, akivel együtt nyerte meg a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját is korábban.

Egy interjúsorozatban korábban megkérdezték Szoboszlaitól, hogy ő, vagy Szalah a nagyobb barátja Alexander-Arnoldnak, mire ő kitérő választ adott, hogy erről Trentet kellene megkérdezni. Aztán ugyanezt a kérdést feltették Szalahnak is, aki szintén nem válaszolt rá érdemben.

Ezúttal viszont Alexander-Arnold volt a sorozat vendége, és ő már nem térhetett ki a válaszadás elől, meg kellett mondania, hogy Szoboszlai vagy Szalah a nagyobb barátja.

Szoboszlai vagy Szalah? Itt a válasz!

A kérdés láthatóan nem volt könnyű az angol játékosnak, aki hosszas fejtörés után Szalahot választotta, nem pedig Szoboszlait.

– Őszintén szólva Mót mondanám, tekintettel arra, hogy mennyi ideje ismerjük egymást és milyen régóta játszunk együtt – bökte ki Alexander-Arnold. – A kötelékünk és a kapcsolatunk erős, különösen a pályán. Megértjük egymás játékát, sohasem panaszkodunk a másikra. Tiszteljük a másik stílusát. Megesik, hogy figyelmen kívül hagy és inkább kapura lő, amikor szerintem passzolnia kellett volna nekem, de tudom, hogy ha legközelebb én nem adom neki a labdát, ő ugyanezt gondolja. Szóval tiszteljük egymást, és szerintem ezért a mi jobb oldalunk az egyik legerősebb.

Íme videón Alexander-Arnold választása: