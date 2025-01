Willi Orbán lemaradt, a társai teljesen elvesztették a fejüket

Benjamin Sesko a tizedik percben vezetést szerzett, az RB Leipzig még a szünetben is 1-0-ra vezetett a Stuttgart otthonában, a Bundesliga 17. fordulójának rangadóján. A második félidőben aztán gyorsan változott a helyzet, Gulácsi Péter negyed óra alatt két gólt kapott – az elsőnél Willi Orbán maradt le Bruun Larsenről. A hajrában pedig egyenlítés helyett piros lapokat gyűjtött be a Leipzig: előbb a gólszerző Sesko, majd a másik támadó, Openda is megkapta a második sárgáját. Gulácsi és Orbán csapatát egy pontra megközelítette a Stuttgart.

Sesko a gólja ellenére nem pozitív hős lett, Gulácsi és Orbán csapattársai közül később Openda is piros lapot kapott (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)

– Nem engedtünk sok lehetőséget a kilencven perc alatt, ezért bosszantó, hogy mégsem szereztünk pontot. Jól kezdtük a második félidőt, aztán jött az egyenlítő gól, amelyet olyan jól játszott meg az ellenfél, hogy nehéz lett volna megakadályozni – védte meg Willi Orbánt Marco Rose, az RB Leipzig vezetőedzője.

A Leipzig támadójának sorozata megszakad

A lipcsei csapat legutóbbi öt bajnokiján Benjamin Sesko kivétel nélkül betalált, ez a sorozata a piros lap után járó automatikus eltiltás miatt biztosan megszakad. Az utolsó helyezett Bochum ellen a szlovén támadó, valamint Openda nélkül is illene nyernie Gulácsi és Orbán csapatának.