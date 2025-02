A magyar válogatott most megmutathatja, hogy léteznek még csodák

Eldől, vannak-e csodák – a magyar férfiválogatott befejezi az Európa-bajnoki selejtezőket. Csütörtökön a csapat megszerezte az első győzelmét, 87-78-cal visszavágott Izlandnak a tavaly februári vereségért, és megőrizte a matematikai esélyt a harmadik helyre, amellyel ott lehetne az idei kontinensbajnokságon. Csoda és matematikai esély, így együtt csekély mértékben ad okot a bizakodásra, de ki tudja…

A magyar válogatott honosított kosrasa, Nate Reuvers nagyon hasznosan játszott Fotó: Fiba.com

Először is arra lenne szükség, hogy a magyar válogatott vasárnap este (20.30 óra, tv.: M4 Sport) legyőzze idegenben azt az Olaszországot, amely már biztosan csoportelsőként végez, és amely egy éve 83-52-re nyerni tudott Szombathelyen, és amelynek a keretében nyolc Euroliga-játékost is találunk. A siker tényleg csoda lenne, ám ez a csoda egyszer már megtörtént, hiszen tavaly novemberben Izland 81-74-re legyőzte idegenben az olaszokat, ami az egész selejtezősorozat talán legnagyobb meglepetésének számított.

Gasper Okorn mérföldkőhöz ért csütörtökön, hiszen négy vereség után végre nyertes csapat szövetségi kapitánya lehetett.

– Azt gondolom teljesen megérdemelt győzelmet arattunk, ráadásul kellő pontmennyiséggel – mondta Izland legyőzése után. – Van még esélyünk kijutni, tudom, hogy egy nehéz feladat előtt állunk, és nem csak a saját kezünkben van a sorsunk, Olaszországba kell utaznunk. Amíg van remény, hiszünk magunkban, minden mérkőzés 0-0-ról kezdődik, mi pedig mindent meg fogunk tenni a sikerért.

A magyar válogatott Reykjavíkra is figyel

A kapitány azt mondva, hogy nincs a kezünkben a saját sorsunk, arra utalt, hogy önmagában még egy olaszok elleni bravúr sem elegendő az üdvösséghez. Ehhez arra is szükség lenne, hogy a törökök nyerjenek Izlandon. Erre a presztízsen kívül komoly motivációjuk nincsen, hiszen legyen bármi is az eredmény, másodiknál sem jobbak, sem rosszabbak nem lehetnek, és már novemberben eldőlt, hogy részt vehetnek az Európa-bajnokságon. A keretük ráadásul gyengül csütörtök óta, amikor hazai pályán kikaptak az olaszoktól, Shane Larkin betegség, Cedi Osman és Erkan Yilmaz pedig sérülés miatt nem utazott el Izlandra.

Váradi Benedeknek az olasz védők ellen nehéz dolga lesz Fotó: Fiba.com

Reykjavikra figyelni persze csak akkor van értelme, ha Reggio Calabriában számunkra kedvezően alakul az eredmény. A válogatott keretében egy változás történt, Gasper Okorn szövetségi kapitány, Meleg Gergő helyett Molnár Mártont, a Sopron csapatkapitányát és centerét vitte Olaszországba, Durázi Krisztofer és Meleg Gergő már vissza is tértek a klubjaikba. Az ellenfél kapitánya is egyet cserélt a keretben, Riccardo Rossato (Trapani Shark) helyett Sasha Mattias Grant (Reggio Emilia) került be.