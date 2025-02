Donald Trumpnak mondott köszönetet a visszatérő orosz klasszis

Alekszandr Bolsunov a 2022-es téli olimpia egyik legnagyobb sztárja volt: az orosz sífutó három aranyérmet is nyert Pekingben. Az olimpia után azonban kirobbant az orosz–ukrán háború, s azóta Bolsunov honfitársaihoz hasonlóan nem versenyezhetett nemzetközi versenyeken. Egészen csütörtökig, amikor egy olaszországi versenyen rajthoz állhatott, igaz, nem a világ legjobbjai ellen. Bolsunov nemcsak megjelent, nyilatkozott is a norvég médiának, s az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump is szóba került.

Johannes Hösflot Klaebo továbbra is hiába keresi a mezőnyben Alekszandr Bolsunovot és az oroszokat. (Fotó: NorthFoto/Zumapress.com/Valerio Origo

Mindenképpen tapasztalható nyitási törekvés az oroszok felé a sífutók között, de a Nemzetközi Síszövetség versenyein továbbra sem indulhatnak, így nem lesznek ott a február 26-án rajtoló trondheimi világbajnokságon sem.

Bolsunov: Trump személyesen adott engedélyt

Csütörtök este viszont mégiscsak olaszországi, nemzetközi versenyen indulhatott Bolsunov, akiről ugyan jöttek olyan hírek az idényben, hogy elhízott, de azért csak megnyerte a versenyt. Az orosz klasszis a verseny előtt a norvég médiának is nyilatkozott.

Trump személyesen adott engedélyt arra, hogy indulhassak itt

– viccelődött Bolsunov.