Bombameglepetés a Manchester City új BL-keretében, az ifjú brazil csillaga pedig ráfázott

A Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is az a szabály, hogy a csapatok A kereteiben maximum 25 játékos lehet, és az a legfontosabb. Mert a csapatoknak lehet B listájuk is, de erre csak olyan 2003. június 1-je után született játékosok kerülhetnek fel, akik két évet megszakítás nélkül a klub kötelékében töltöttek a korosztályos csapatában. A Manchester City gárdájához a télen érkezett az egyiptomi Omar Marmus (75 millió euróért az Eintracht Frankfurttól), a spanyol Nico González (60 millió euróért a Portótól) és az üzbég Abdukodir Huszanov (40 millió euróért a Lenstól); s mindhárman bevethetők lesznek a Real Madrid ellen a február 11-én és 19-én esedékes összecsapásokon. A BL alapszakaszában a címvédő Real Madrid nem tudott bekerülni a tabellán a legjobb nyolc közé, a Manchester City pedig majdnem kiesett a 24-ből is; a két gigász ezért találkozhat egymással az egyenes kieséses szakasz elején.

Omar Marmus a Manchester City legdrágább téli igazolása (Fotó: AFP)

Rodri a BL végjátékában már ott lenne a Manchester City csapatában

A Manchester City BL-listájára nem került fel a 19 éves brazil Vitor Reis, aki ugyancsak a télen érkezett a Palmeirasból, 37 millió euróért. S nem került le a listáról Rodri, a 2024-es esztendő aranylabdása, aki szeptemberben térdszalagszakadást szenvedett, és arról szóltak a hírek, hogy ezzel vége is az idényének. A spanyol játékos azonban az év elején azt mondta, biztos benne, hogy még játszhat a szezonban, és a jelek szerint ebben a Manchster City is bízik. Azzal együtt, hogy ezzel kapcsolatban Pep Guardiola vezetőedzőnek is fenntartásai vannak.