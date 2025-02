Sallai Roland sorsáról hivatalosan kimondta a végső szót a Galatasaray

Sallai Roland végül megkönnyebbülhetett

Csütörtökön arról szóltak a hírek, hogy Sallai pórul járt, pénteken délelőtt viszont már arról, hogy ő is bekerült a Galatasaray frissített Európa-liga keretébe. És szerencsére az utóbbi hírek bizonyultak igaznak, a magyar válogatott erőssége is ott van az isztambuli klub keretében. Miként a januárban érkezettek közül a spanyol Álvaro Morata és a kolumbiai Carlos Cuesta is. A listán értelemszerűen már nem szerepel a távozó belga Michy Batshuayi, a dán Victor Nelsson és a marokkói Hakim Ziyech. Ugyanakkor rajta maradt a novemberben elülsőkeresztszalag-szakadást szenvedett argentin Mauro Icardi.

Az Európa-lgában a Galatasaray a nyolcaddöntőbe kerülésért a holland AZ Alkmaar ellen mérkőzik meg.