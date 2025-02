Eldőlt Dibusz, Gróf és Keita sorsa, itt a Ferencváros új kerete az Európa-ligára!

A Ferencváros sorozatban harmadik alkalommal érte meg a kupatavaszt valamelyik európai sorozat főtábláján. A Fradi az Európa-liga 2024/25-ös kiírásában a legjobb 16 közé jutásért a cseh Viktoria Plzennel mérkőzik meg. Az első playoff-találkozóra február 13-án, csütörtökön 18.45-kor hazai pályán kerül sor, a visszavágót február 20-án, csütörtökön, 21.00-kor rendezik Plzenben. Robbie Keane vezetőedző kihirdette a 35-szörös magyar bajnok FTC keretét a februári playoff-párharcra, a keretben történt változásokkal kapcsolatban pedig Hajnal Tamás sportigazgató beszélt a klub honlapján. Így arról is, hogy a Liverpoollal 2019-ben BL-győztes guineai Naby Keita is ott van a keretben.

Naby Keita nagy fogás a Ferencváros csapatának Fotó: Fradi.hu

Keita, Romao és Dibusz is ott van a Ferenváros frissített keretében

– Az UEFA szabályainak megfelelően csak három helyen lehet változtatni az eddigi listán. Ez mindig kemény döntés az edzői stáb részére. Az új játékosok közül Naby Keita és Júlio Romao került be a keretbe. Naby már nagyon közel van hozzá, hogy pályára lépjen és mérkőzésen is láthassuk őt. Bízunk a továbbjutásban, s abban, hogy ez esetben Naby a nemzetközi rutinjával a sorozat későbbi szakaszában segíteni tud a csapatnak. Alekszandar Csirkovics betegséggel küzd, így a szakmai stáb úgy döntött, hogy Tosin Kehinde kerüljön be a keretbe, aki a bajnoki meccseken többször bizonyította, hogy lehet rá számítani, és extra teljesítményre képes. Alekszandarra és Lenny Josephre a bajnokságban természetesen számítunk. Ami a további kimaradókat illeti: Virgil Misidjan nem váltotta be a hozzá fűzött elvárásokat. Habib Maiga sérülést szenvedett az AZ Alkmaar ellen, és sajnos úgy tűnik, hogy hosszabb távon nem számíthatunk rá. Ezért is volt nagyon fontos Júlio Romao leigazolása, nagy segítségünkre lehet a középpályán – nyilatkozta Hajnal Tamás.

A sportigazgató a kapuskérdésről nem tett említést, pedig ez „izgalmas” téma. Dibusz Dénes megsérült, és a klub emiatt le is igazolta Gróf Dávidot, aki viszont az El-keretbe nem került be. A vezetés nyilvánvalóan abban bízik, hogy a csapat túljut a Viktoria Plzenen, a kövekező párharcban pedig már Dibusz is bevethető lesz.

Az FTC kerete az Európa-ligára:

kapusok: Dibusz Dénes, Varga Ádám, Radnóti Dániel*, Őri Levente*, Tóth Zalán*

védők: Kaján Norbert, Ibrahim Cissé, Eldar Civic, Stefan Gartenmann, Raul Gustavo, Cristian Ramírez, Szalai Gábor

középpályások: Naby Keita, Tóth Alex, Mohammed Abu Fani, Mohamed Ali Ben Romdhane, Cebrail Makreckis, Philippe Rommens, Júlio Romao, Kristoffer Zachariassen, Madarász Ádám*, Lakatos Csongor*, Manner Balázs*

támadók: Varga Barnabás, Matheus Saldanha, Gruber Zsombor, Alekszandar Pesics, Adama Traoré, Tosin Kehinde, Gólik Benjámin*, Bagi Ádám*

*: A B listán szereplő saját nevelésű játékosok.