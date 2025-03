A Liverpoolt kivégző 100 milliós csatár szégyene is Svédország megalázó veresége

– Sose hittem volna, hogy egyszer azt fogom mondani: 1-0-ra kikaptunk Luxemburg ellen – összegezte a svéd vereség súlyát a szombat esti meccs után Fredrik Ljungberg, az Arsenal korábbi klasszis, 75-szörös svéd válogatott futballistája. Nem túlzás azt állítani, hogy történelmi vereséget szenvedett az északi csapat Luxemburgban, amely a svéd futball mélypontját is jelentheti.

Alexander Isak először volt csapatkapitány, a svédek megalázó vereséget szenvedtek. Fotó: ZUMA Press

Az elmúlt években már igen mélyre zuhant a svéd válogatott, amely a 2021-ben megrendezett Európa-bajnokság óta nem jutott ki világversenyre, a Nemzetek Ligájában pedig egészen a harmadik vonalig, a C divízióig süllyedt. Tavaly éledezni látszott a csapat, hiszen innen a csoportját veretlenül megnyerve jutott vissza a B ligába a korábbi dán csatárlegenda, Jon Dahl Tomasson vezetésével. Ezek után igencsak váratlan volt az idei első – felkészülési – meccsen elszenvedett pofon Luxemburg ellen.

Nem a legjobb csapatával állt ki a svéd válogatott, amelyből több alapember, többek között a Tottenham sztárja, Dejan Kulusevski, vagy éppen a Sporting magyar származású gólvágója, Gyökeres Viktor is hiányzott. Sőt a csapatkapitány, a Manchester United védője, Victor Lindelöf is a kispadról nézte végig a megalázó vereséget. Mindez azonban nem lehet mentség a Luxemburg elleni kudarcra, főleg, hogy így is voltak svéd sztárok a pályán, mindenek előtt Alexander Isak, akit ma már a világ legjobb csatárai között emlegetnek.

A 100 milliós Isak egy hete a Liverpool ellen ünnepelt

Jelenleg a Newcastle United játékosa a legértékesebb svéd futballista, Isak 100 millió eurót ér, amire az idénybeli teljesítményével szolgált rá: 19 góljával Mohamed Szalah (Liverpool) és Erling Haaland (Manchester City) mögött a harmadik helyen áll a Premier League góllövőlistáján. Isak egy hete a Liverpool elleni angol Ligakupa-döntőben is betalált, lényegében az ő gólja végezte ki Szoboszlai Dominikéket a Newcastle 2-1-es győzelmével zárult meccsen.

Mivel Lindelöf és Kulusevski sem volt a pályán, a szövetségi kapitány Isaket tette meg csapatkapitánynak, aki most először részesült ebben a kiváltságban a svéd válogatottban. Ő sem számított arra, hogy csúfos vereség lesz ennek a vége a mindössze 600 ezer lakosú miniállam ellen.

– Óriási büszkeség és megtiszteltetés csapatkapitánynak lenni a válogatottban, kár, hogy így alakult ez a meccs… Az ember kapitányként felelősséget érez, extra vágy van benne, hogy jól menjenek a dolgok – nyilatkozott kissé megtörten Isak a meccs után.

Jon Dahl Tomasson azzal indokolta Isak csapatkapitányságát, hogy ő az egyik legjobb svéd játékos, akinek nagyobb felelősséget kell vállalnia, erre akarták késztetni.

Gyökeres nem, de két magyar származású svéd játszott

– Luxemburg megérdemelten nyert, jobb volt, én pedig nem ismertem rá a csapatunkra – idézte Tomassont a svéd Expressen.

A svéd válogatott nem egy balszerencsés meccsen kapott ki 1-0-ra, Luxemburg több helyzetet alakított ki, így az Aston Villa kapusa, Robin Olsen védései kellettek ahhoz, hogy ne legyen nagyobb különbségű a vereség.

Bár Gyökeres Viktor nem játszott, két másik magyar származású játékos így is pályán volt a svédek történelmi vereségekor: Salétros Anton (AIK) végigjátszotta a mérkőzést, míg a francia Strasbourg támadója, Nánánsi Sebastian csereként állt be.

A svédek legközelebb kedden Észak-Írország ellen lépnek pályára hazai pályán.