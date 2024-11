Szárnyal a futballista, aki Marco Rossi szerint viccet csinált a magyarokból

Sebastian Nánási történetének lapunk járt utána elsőként, amikor tavaly januárban megszólaltattuk az édesapját , Dennis Nánásit, aki egykoron a magyar floorball-válogatott húzóembere volt, világbajnokságon is járt a csapattal. Az ő édesapja, Sebastian nagyapja vándorolt ki Svédországba, a család Nyíracsádról származik, és a nagypapa révén a 22 éves futballista magyar válogatott is lehetett volna. Marco Rossi szimpátiáját azonban nem nyerte el.

A magyar származású Sabastian Nánási immáron svéd válogatott. Fotó: X/Svensk Fotboll

Tavaly Nánási volt a svéd élvonal legjobb játékosa, 29 bajnokin 11 gólt és 7 gólpasszt jegyzett a bajnoki címet elhódító Malmö színeiben, és barátságos meccseken már bemutatkozott a svéd válogatottban, de azzal még nem dőlt el a sorsa. Édesapja lapunknak azt állította, hogy az MLSZ-től addig senki sem kereste őket, maga a játékos pedig a közmédia megkeresésére azt mondta, hogy nem zárkózik el egyik lehetőség elől sem, ha hívnák a magyar válogatottól, át kellene gondolnia a lehetőségeit.

Ezt követte Marco Rossi nyilatkozata, amely gyakorlatilag pontot tett a Nánási-ügy végére, a szövetségi kapitány által megválasztott hangvételből ugyanis kiderült, hogy ő nem számol a svéd–magyar középpályással. Így fogalmazott Rossi: – Ami Nánásit illeti, oda kell figyelnünk. A múltban akadt néhány játékos, akinek volt lehetősége arra, hogy a magyar válogatottat válassza, amit ezek a labdarúgók a saját maguk reklámozására fordítottak. Méghozzá azért, hogy meghívót kapjanak attól az országtól, amelyben futballoznak. De velünk nem lehet viccelődni. A magyar válogatottal nem lehet viccelődni.

Sebastian Nánási topligában és a svéd válogatottban is bizonyít

Azóta Nánási idén nyáron topligás játékos lett, a francia élvonalbeli Strasbourg szerződtette, amely a klub valaha volt negyedik legdrágább igazolásaként 11 millió eurót sem sajnált rá. A játékos bizonyít: stabil kezdő a Ligue 1 középcsapatában, ebben az idényben 14 bajnokin hat gól és három gólpassz fűződött a nevéhez klubszínekben.

Nánási szeptemberben a Nemzetek Ligájában már tétmeccsen is pályára lépett a svéd válogatottban, amivel végleg eldőlt, hogy magyar válogatott már nem lehet. A svédek hat NL-meccséből hármon pályára lépett, októberben két gólt lőtt az észtek ellen, legutóbb pedig gólpasszt adott az Azerbajdzsán ellen mesternégyest jegyző, szintén magyar származású Gyökeres Viktornak. Az utóbbi években komoly lejtmenetbe kerülő svédek kezdenek magukra találni, az NL C divíziójában hat meccsen 16 pontot szerezve csoportelsőként jutottak fel a B ligába, ahová a magyar válogatott is kerülhet, ha nem vívja meg sikerrel a pótselejtezőt az A osztályban maradásért.

A 22 éves Nánási immáron hatszoros svéd válogatott, mialatt három gólja és egy gólpassza van.

Valószínűleg nem utoljára hallottunk a jelenleg 12 milliót eurót érő játékosról, aki a magyarok között a negyedik legértékesebb labdarúgó lehetne Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland után.