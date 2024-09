Végleg lemaradt a topligás futballistáról a magyar válogatott

Eldőlt a jelenlegi legértékesebb olyan labdarúgó sorsa, aki bár nem magyarként nőtt fel, lett volna még lehetősége arra, hogy a magyar válogatottban szerepeljen. Sebastian Nanasi családi hátterét tavaly januárban derítettük fel (a nagypapája Nyíracsádról származott, az apja a 2006-os vb-n szereplő magyar floorball-válogatott vezéregyénisége volt). Nanasi 2023-ban debütált barátságot mérkőzésen a svéd felnőtt válogatottban, ami azonban még nem jelentett teljes elköteleződést, ahhoz tétmeccsen kell szerepelni. Ez történt meg tegnap.

Sebastian Nanasi a Malmö csapatától igazolt Franciaországba a nyáron. Fotó: TT News Agency via AFP

A svéd válogatott a Nemzetek Ligája B osztályában szerepel, Jon Dahl Tomasson szövetségi kapitány pedig behívta a keretbe Nanasit, aki az első fordulóban Azerbajdzsán ellen még csak a kispadig jutott, de vasárnap az Észtország elleni hazai meccsen (3-0) a 63. percben pályára lépett, így mostantól nem lehet magyar válogatott.

Hívta Marco Rossi? Kereste őt az MLSZ?

Amikor tavaly januárban Nanasi édesapjával beszélgettünk, ő azt mondta, hogy a magyar válogatottól, az MLSZ-től nem keresték a fiát. Akkor kértünk állásfoglalást a szövetségtől is, amely azt válaszolta kérdésünkre, hogy az MLSZ utánpótlásedzői egy ideje figyelemmel követték Nanasi fejlődését. Maga a játékos is megszólalt tavaly januárban a közmédia megkeresésére, s elmondta, ha hívnák a magyar válogatottól is, akkor át kellene gondolnia a helyzetét.

A következő esemény Marco Rossi nyilatkozata volt, ami a lényegét tekintve el is döntötte a Nanasi-ügyet, a hangvételből ugyanis kiérződött, hogy a szövetségi kapitány nem számol vele.

– Ami Nanasit illeti, oda kell figyelnünk. A múltban akadt néhány játékos, akinek volt lehetősége arra, hogy a magyar válogatottat válassza, amit ezek a labdarúgók a saját maguk reklámozására fordítottak. Méghozzá azért, hogy meghívót kapjanak attól az országtól, amelyben futballoznak. De velünk nem lehet viccelődni. A magyar válogatottal nem lehet viccelődni – húzta alá Rossi.

Ezután a svéd sajtóban szembesítették Nanasit ezzel a nyilatkozattal, ő pedig így válaszolt rá: – Annyit mondtam, hogy egyetlen ajtót sem zártam be magam mögött. De az igazság az, hogy Svédország hívott, Magyarország viszont nem.

Sebastian Nanasi ma már topligában szerepel

Nanasi tavaly a svéd élvonal legjobb labdarúgója címet érdemelte ki, miután 29 bajnokin 11 góllal és 7 gólpasszal segítette bajnoki címhez a Malmö csapatát. A 22 éves támadó középpályás, aki gyakran a bal szélen játszik, most augusztusban igazolt topligába, a Ligue 1-ban szereplő Strasbourg játékosa lett.

A francia klub 11 millió eurót adott érte, ezzel Nanasi minden idők ötödik legdrágább magyar futballistája lehetett volna, ennél többet csak Szoboszlai Dominikért, Dzsudzsák Balázsért, Kerkez Milosért és Szalai Attiláért fizettek valaha.

Nanasi a leigazolása után két nappal csereként már debütált is a francia élvonalban, a második meccsén a Lyon ellen pedig már kezdő volt és gólt is szerzett. De ez már igazán csak a svédeknek lehet érdekes.