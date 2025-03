Gera Zoltán 25 év után lesz újra ellenfél a Ferencváros pályáján

Érdekesen rajtolt pénteken az NB I 24. fordulója: az Újpest megalázó vereséget szenvedett Pakson. A válogatott szünet miatt a lilák alaposan átgondolhatják a helyzetüket és benne Bartosz Grzelak vezetőedző helyzetét is, ám addig is vasárnap újabb négy mérkőzés következik. A nemzeti ünnep miatt szombaton nem rendeztek meccset ebben a körben, így vasárnap jön a folytatás, ekkor lép pályára a bajnoki aranyéremért versenyt futó Puskás Akadémia és a Ferencváros is, utóbbit a Paks a pénteki sikerével egyelőre megelőzte a tabellán.

Tóth Barnabás, a paksiak csatára négy gólt szerzett az Újpest ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A Fradi meccsének előzetesen az a legnagyobb érdekessége, hogy Gera Zoltán szinte napra pontosan 25 év után ellenfélként tér vissza az Üllői útra. Az első és eddig az utolsó ilyen alkalom 2000. március 4-én volt, az akkor 20 éves fiatal csatár a Pécs játékosaként érkezett a Ferencváros pályájára. A csapata 4-1-re kikapott, ő pedig a nyáron már a zöld-fehérek játékosa lett – a többi pedig ismert a legtöbb futballszurkoló számára. Most a Kecskemét vezetőedzőjeként érkezik a Groupama Arénába, ahol 2018. júniusában befejezte a játékos pályafutását.

Gera Zoltán a vendégek kispadjára ül le

A címvédésre hajtó Fradi ellen most egy olyan csapatot kell irányítania a vendégeknek kijelölt kispadról, amelynek létkérdés minden egyes pont. A Kecskemét az utolsó helyen áll, négy pont a lemaradása az MTK-hoz látogató Nyíregyháza mögött, és ha nem akar kiesni, akkor már nem sokat hibázhat. Ez persze nem lesz könnyű a Ferencváros ellen, amely az előző fordulóban nyerni tudott Debrecenben, ami Robbie Keane vezetőedző szerint sokat lendített a csapaton.

– A legfontosabb, hogy a DVSC elleni győzelemből erőt merítsen a csapat, arra a teljesítményre lehet építeni, erre tudunk építkezni – mondta a klub honlapjának az ír szakember. – Mentálisan mindenkinek jót tett ez a győzelem. Abban biztos vagyok, hogy kemény meccs lesz, mindig szoros összecsapásokat játszanak ellenünk. Várjuk már a mérkőzést, izgatottak vagyunk, hiszen jó hét van mögöttünk.

Robbie Keane bizakodva várja Gera Zoltán csapatát (Fotó: Fradi.hu)

A Kecskemét a tavaszi szezonban nagyszerűen szerepel, két győzelem, három döntetlen és csak egy vereség a mérlege, kellő önbizalommal futballozik. A Fradi elleni találkozó előtt Katona Bálint, aki éppen a Ferencvárostól érkezett kölcsönbe a csapathoz, ezt nyilatkozta a klub honlapjának: – Ugyanúgy készülünk a Fradi ellen is, mint bármelyik másik rivális ellen. Más okokból ugyan, de mindkét csapat abban a szituációban van, hogy nagy szüksége lenne a három pontra, úgyhogy mindenre számíthatunk, csak könnyű meccsre nem. Akármi is lesz a vége, nem akarjuk könnyen adni magunkat.

A Puskás Akadémia előnye egy pont a Fradi előtt a tabellán, de ez volt már öt is. A felcsútiak a legutóbbi két fordulóban nem tudtak nyerni, ezzel saját maguknak tették szorossá a versenyfutást a bajnoki címért. Most a Zalaegerszeget fogadják, amely számára szintén nem közömbös az eredmény, hiszen nincsen megnyugtató távolságra a kiesést jelentő helyektől.