Újpesten olaj a tűzre a klub Facebook-bejegyzése, sokatmondó, mi történt a mai edzésen

A labdarúgó NB I múlt hét végi fordulójában az Újpest 6-1-re kapott ki a Paks otthonában, a hónap elején az MTK-től a saját pályáján 5-1-re; finoman fogalmazva is elégedetlenek a lila-fehér drukkerek, és ennek hangot is adtak. „Grzelak, takarodj!” – ez volt a visszatérő rigmus a két csúfos kudarcot követően. Bartosz Grzelak vezetőedző alatt inog a kispad, és a klubvezetés a hírek szerint hétfőn megbeszélést tartott a trénerrel. Erről nem adott ki közleményt a klub, sokan azonban biztosra vették, hogy a csapat mai edzését már nem a svéd mester vezeti; aki amúgy a paksi nagy vereség után azt mondta, hogy ő nem az a típusú edző, aki magától feláll a kispadról.

Bartosz Grzelak ül a kispadon a DAC ellen is? Forrás: Facebook/Újpest FC

S erre most a klubvezetés sem kényszerítette. Az M4sport.hu egy, a klubhoz közeli forrástól úgy értesült, hogy mai edzést is ő tartotta. Nem sokkal később a Magyar Nemzet is erről értesült, a tréning egyébként kora délután a Tábor utcai pályán volt.

Bartosz Grzelak irányításával most nem megy az Újpest csapatának

Bartosz Grzelak tavaly nyáron állt munkába az Újpest FC-nél, első tétmérkőzését július 28-án, a Puskás Akadémia ellen vívta. Csapata akkor 2-1-es vereséget szenvedett, csakúgy, mint a következő körben, amikor a Pakstól kapott ki. Az újpesti mérlege 27 mérkőzésen tíz győzelem, kilenc döntetlen és nyolc vereség. A lila-fehérek a 6. helyen teleltek a tabellán, három pontra a dobogótól, a tavaszi mérleg azonban eddig tragikus: három döntetlen mellett négyszer kikaptak, és kétszer kiütéssel. Jelenleg a 7. helyen állnak a tabellán, de már 14 pontra a dobogótól.

Az Újpest FC a Facebook-oldalán a heti programot közölte, de arról nem tájékoztatott, hogy mi lesz Bartosz Grzelak sorsa. A drukkerek nem ezt a posztot várták...

„Amennyiben nem váltották le az edzőt, akkor álljon ki valaki, és mondja már el, hogy szerinte rendben van-e, hogy hét meccsen három, azaz három pontot szereztünk. Mondja el, hogy rendben van-e, hogy most már a védelem is szétesett, az eddig bombaformában védő kapus ötösével kapja a gólokat. Erről beszéljenek őszintén, erre kíváncsi a szurkoló, nem pedig a senkit nem érdeklő heti programra. A kiállás legyen becsületbeli ügy, kedves Újpest FC” – ez a legnépszerűbb hozzászólás.