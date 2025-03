Mészöly Géza visszatért: Nekem helyem és dolgom van itt

„Öt bajnoki vereség után a Budafoki MTE vezetősége úgy érezte, új lendületre van szükség a kispadon, ezért megköszöntük eddigi vezetőedzőnk, Nikházi Márk munkáját, helyét pedig nem akárki veszi át: ezentúl Mészöly Géza irányítja a felnőtt csapatunkat – legendás édesapja, Mészöly Kálmán örökébe lépve” – tudatta ma a Budafoki MTE a Facebook-oldalán.

Mészöly Géza (jobbra) a Budafok vezetőedzője lett Forrás: Budafok1912.hu

Mészöly Géza: Többször belefutottam apu fotójába

– A Promontor utcában most is többször belefutottam apu fotójába, és nagyon jó érzés volt látni, ahogyan a mai napig emlékeznek rá, és nem tagadom, ez is szerepet játszott abban, hogy gondolkodás nélkül elvállaltam az edzői feladatot Budafokon. Úgy érzem, nekem helyem és dolgom van itt – jelentette ki Mészöly Géza.

Az 58 esztendős szakember legutóbb tavaly tavasszal az Újpestet irányította, de az idény végeztével nem marasztalták a lila-fehéreknél.

A Budafoki MTE 21 fordulót követően a 12. helyen áll az NB II-ben, előnye mindössze két pont a már kieső helyen álló, utolsó előtti, 15. Budapest Honvéddal szemben. Az együttesre a következő fordulóban rendkívül fontos mérkőzés vár, ugyanis jövő vasárnap a vele azonos pontszámmal álló Ajkát fogadja.