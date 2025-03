Jamie Carragher megint belevágta a kést Szoboszlai Dominikba + videó

A Liverpool azután, hogy kedden kiesett a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, hazai pályán bukott el 11-es párbajban a Paris Saint-Germain ellen, vasárnap nagyon gyengén játszott a Ligakupa döntőjében. Szoboszlai Dominikék úgy kaptak ki a Wembley-ben 2-1-re a Newcastle Unitedtól, hogy a szépítő góljuk a hosszabbításban született.

Szoboszlai Dominik a Newcastle elleni Ligakupa-döntőben Fotó: AFP

Rossz napot fogott ki Mohamed Szalah is, de az egyiptomit a szezonban mutatott teljesítménye alapján furcsa lenne kritizálni, hiszen a Premier League-ben eddig 29 mérkőzésen 27 gólt és 17 gólpasszt jegyzett. Jamie Carragher mindenesetre megállapította, hogy Szalahnál is formahanyatlást lát, a Newcastle ellen nem lőtt kapura, helyzetet sem alakított ki, és ilyen még nem esett meg vele a Liverpool színeiben olyan meccsen, amelyen 90 percen át pályán volt. Carragher szerint a fő probléma azonban az, hogy ha Szalahnak nem megy a játék, akkor más nem tud a helyére lépni, és így szerinte a Liverpool sem tudja meghódítani a globális futball csúcsát. Carragher azt azért leszögezte, hogy Szalah szerinte még a futballvilág klasszisai közül is kiemelkedik. A Vörösök legendája ugyanakkor nem rejtette véka alá, hogy a támadósorból Luis Díaz, Diogo Jota és Darwin Nunez teljesítményével nagyon elégedetlen.

Miként cikkében a DaveOCKOP is megemlíti, Luis Díaz az ígéretes szezonkezdete után november 5. óta mindössze négy gólt szerzett, a legutóbbi 18 mérkőzésén egyet. Diogo Jota tíz egymást követő meccsen nem talált a hálóba, és különösen kiábrándító teljesítményt nyújtott a Ligakupa döntőjében, 57 perc alatt mindössze 16-szor találkozott a labdával, mielőtt lecserélték. Darwin Núneznek az idei szezonban 40 mérkőzésen hét gólja van, rengeteg helyzetet puskázott el.