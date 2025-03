Még a Dortmund is Gulácsi Péter védésein ámul, aki brutális ellenfélről beszélt

A Lipcse nagyon fontos, 2-0-s győzelmet ünnepelt szombaton a Dortmund elleni Bundesliga-rangadón , a siker kulcsfigurája pedig Gulácsi Péter volt a kapuban. Még a Dortmund hivatalos honlapja is a magyar kapus teljesítményén ámul, a meccs utáni elemzésünkben azt írják, hogy Gulácsi többször is megakadályozta a csapatot a gólszerzésben, 11 védést mutatott be a meccsen, amivel személyes Bundesliga-csúcsot állított fel.

A Dortmund nem tudott túljárni Gulácsi Péter eszén (Fotó: AFP)

– A második gól után túlságosan passzívvá váltunk, és átadtuk a kezdeményezést, ekkor a csodálatosan védő Gulácsi Péterre volt nagy szükségünk – hangsúlyozta a Lipcse osztrák válogatott játékosa, Christoph Baumgertner.

Gulácsi az őszi távolmaradása után visszatér a magyar válogatottba, hétfőn csatlakozik Marco Rossi törökök ellen készülő válogatott keretéhez, és bombaformában érkezik. Az idénybeli 13. meccsét hozta le kapott gól nélkül, ezzel vezeti a Bundesliga kapusrangsorát a Bayern München klasszisa, Manuel Neuer előtt.

Gulácsi Péter: A Dortmund brutális volt

Megszólalt a magyar kapus is a Dortmund legyőzése után: – Nagyon jók voltunk az első félidőben, de a másodikban már nem. A Dortmund brutális volt a folytatásban, mi pedig szerencsések is voltunk. Volt két-három nagyon jó védésem, de a többi lövést is hárítani kellett. Ez egy szép nap nekem és az egész védelemnek. Tudjuk, mi a helyzet a tabellán, és tudjuk, mi a célunk.

A Lipcse 26 forduló után az ötödik helyen áll a Bundesligában, és az első négybe kellene jutnia ahhoz, hogy indulhasson a Bajnokok Ligájában.

Gulácsi Péter bravúrjai a Dortmund elleni lipcsei siker összefoglalójában: