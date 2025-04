Történelmi lépésre készül a Szeged a Barca ellen

Formában tartottam magam, csak a lábam fáj egy kicsit. Azért vagyok itt, hogy segítsek Emilnek és a csapatnak, egyáltalán nem rólam szól ez az időszak, hanem arról, hogy a csapat teljesíteni tudjon. Ha játszom, boldog leszek, de akkor is mosoly lesz az arcomon, ha nem lépek pályára, mert ez valójában nem arról szól, hogy bármit is bizonyítsak. Amikor a Barcával tárgyaltunk, azt hittem, hogy Párizs ellen fogunk játszani és már csak a múltam miatt is klassz lett volna. De mindegy is hogy alakult, nagyon várom már ezeket a meccseket