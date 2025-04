Újabb veterán kapust igazolt a Barcelona

Kényszerhelyzetbe került a Barcelona férfi-kézilabdacsapata, miután februárban a Bidasoa Irún elleni bajnokin súlyos térdsérülést szenvedett a spanyol válogatott kapusa, Pérez de Vargas. A másik kapusuk, a dán válogatott olimpiai és világbajnok Emil Nielsen mögött a húszéves Filip Saric kapott lehetőséget, de a Barca célja a címvédés a BL-ben, így számítani lehetett arra, hogy a katalánok kerítenek egy kipróbált harcost a kapuba Nielsen mögé.

A francia válogatottal mindent megnyert Vincent Gerard, legutóbb Istres Provence csapatában szerepelt Fotó: AFP

A Barcelona ismét világsztárt reaktivált

Mindez természetesen azért érdekes, mert az OTP Bank-Pick Szeged lesz a Barcelona ellenfele a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Az idény hajrájához közeledve persze aktív kapust lényegében képtelenség igazolni, ezért a katalán kézilabdások a klub labdarúgócsapatának példáját követve egy visszavonult játékost reaktiváltak.

A labdarúgók Wojciech Szczesnyt hívták vissza a „nyugdíjból”, hogy pótolja Marc-André ter Stegent helyén, akire súlyos sérülés miatt hosszabb kihagyás vár. A kézilabdázók szintén az előző szezon végén visszavonult francia Vincent Gerardot csábították vissza a pályára.

A franciák olimpiai, világ-, és Európa-bajnok, BL-győztes kapusa a szezon végéig kapott szerződést, és mivel benevezték a Bajnokok Ligájába, jó eséllyel pályára lép majd az OTP Bank-Pick Szeged ellen, április 24-én a Pick Arénában, a BL negyeddöntő első mérkőzésén.

Veszprémben is kapust kellett igazolni

Mint azt lapunk is megírta, a One Veszprém is kapusgondokkal küzdött. Mike Jensen sérülése miatt Rodrigo Corrales egyedül maradt a posztján mint rutinos játékos. A bakonyiaknak valamivel egyszerűbb volt a helyzete, mivel Palasics Kristóf májusig hivatalosan az ő játékosuk, és kölcsönben szerepelt a portugál Benfica csapatánál. A magyar válogatott kapus ügyét az EHF is vizsgálta, ahol a veszprémieknek adott igazat, így a szezon végégig visszatért a játékos a magyar bajnokhoz.

Palasics Kristóf először védhet majd a Bajnokok Ligájában Fotó: Veol

Palasics már bemutatkozott a Veszprémben, két mérkőzésen, a PLER és Gyöngyös ellen lépett pályára, hatvanhárom lövésből huszonötször tudott hárítani a két találkozón. Az első komolyabb megméretése azonban majd a hétvégén lesz a Magyar Kupa négyesdöntőjében, ahol szombaton a Tatabánya lesz a veszprémiek ellenfele.

A kapus a szezon végén lejáró szerződését nem újította meg a Veszprémmel, jövőre a német Melsungenben véd majd.