Újabb híreket közölt klubja a 18 évesen elhunyt magyar futballistáról

Kedden délután a Cigánd Felsőzsolcán játszott U19-es bajnoki mérkőzést, amelyen a vendégek 18 éves játékosa, Kiss Máté Bence (a hírek szerint a saját kapusával ütközve) olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyekbe később a kórházban belehalt. Az ország, különösképpen a környékbeliek megrendültek a tragédia hallatán, a Magyar Labdarúgó-szövetség is azonnal felajánlotta segítségét a gyászoló családnak. Csütörtökön este a Cigánd SE közleményt adott ki a hivatalos oldalán.

A 18 évesen elhunyt cigándi futballista, Kiss Máté Bence esete megrázta az országot. Fotó: Szon.hu

„A Cigánd Sportegyesület hivatalosan is tájékoztatja a közvéleményt, hogy klubunk 18 éves labdarúgója, Kiss Máté Bence 2025. május 28-án elhunyt. Játékosunk előző nap, a Felsőzsolcán játszott U19-es bajnoki mérkőzésen szenvedett sérülést, a lecserélését követően kórházba szállították, ám másnapra sajnálatos módon belehalt sérüléseibe. Ahogy a család, egyesületünk munkatársai, az NB III-as felnőttcsapat – amelynek színeiben éppen a múlt hétvégi utolsó fordulóban mutatkozott be néhány perc erejéig — és az utánpótláskorú játékostársak is mérhetetlen fájdalmat éreznek, ők valamennyien a szerda esti, egyesületünk által szervezett gyertyagyújtáson róhatták le kegyeletüket és osztoztak a család fájdalmában" – idézte a borsodi csapat közleményét a Boon.hu.

Cigánd Város Önkormányzata és a Cigánd Sportegyesület a korábbi játékosát, Kiss Máté Bencét saját halottjának tekinti. A sérülés és a haláleset körülményeiről – a családdal egyeztetve – nem áll módunkban további részleteket közölni.

„Kérjük a sajtó részéről ennek tudomásulvételét és tiszteletben tartását. Kiss Máté Bence búcsúztatásának időpontjáról tájékoztatni fogjuk a közvéleményt. Tisztelettel és mérhetetlenül nagy fájdalommal, a Cigánd SE vezetősége" – zárult a közlemény.