Orbán Viktor: Magyarország békéjét és biztonságát meg fogjuk őrizni!

Megvédtük magunkat a migrációtól, ezért mi nem vagyunk bevándorló ország, így most a terrorfenyegetettséggel szemben is tudunk majd eredményesen védekezni. Figyelnünk kell a migrációs nyomásra, minden közel-keleti konfliktus után megnövekszik a nyomás a déli határainkon, a belügyminiszternek erre figyelnie kell, erre ma utasítottam is. És végül szembe kell néznünk az energiahordozók árának további emelkedésével, ez egy komoly veszély, ezért most le kell venni Brüsszelben az orosz energia tilalmára vonatkozó szabályozásokat, illetve tilalmakat, épp elég baj nekünk az iráni–izraeli háború energiahordozókra gyakorolt negatív hatása