Szoboszlai nem, Kerkez igen – nagy bejelentést tett róluk a Premier League

Hatvan jelölt közül lehetett szavazni arra, hogy ki kerüljön be a Premier League szurkolói álomcsapatába, és a bajnokság mindkét magyar futballistája, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt a listán. Végül Kerkez be is került az álomcsapatba, amelyet a Premier League ma hirdetett ki a drukkerek szavazatai alapján. A Liverpoolba tartó magyar balhátvéd az egyetlen Bournemouth-játékos, aki bekerült a tizenegybe.

Kerkez Milos beverekedte magát a Premier League szurkolói álomcsapatába (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Szoboszlai kimaradt, leginkább az Arsenal sztárja, Declan Rice helyére kerülhetett volna be, de nem ő volt a nyerőember a szurkolóknál. Ellenben három liverpooli csapattársa is ott van az idény álomcsapatában: Virgil van Dijk a védelemben, Ryan Gravenberch a középpályán és Mohamed Szalah a támadósorban. Így a bajnokcsapat adta a legtöbb játékost az álomcsapatba.

Íme a Premier League szurkolói álomcsapata:

Sels (Nottingham) – Munoz (Crystal Palace), Saliba (Arsenal), Van Dijk (Liverpool), Kerkez (Bournemouth) – Szalah (Liverpool), Gravenberch (Liverpool), Rice (Arsenal), Mbeumo (Brentford) – Isak (Newcastle), Wood (Nottingham)