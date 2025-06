Argentínából, nagy tervekkel érkeztek a ZTE megmentői

Az NB I-ben az éppen a kiesőzóna felett záró ZTE alig több mint egy héttel ezelőtt nagy változásokat jelentett be: távozott posztjáról Végh Gábor és Sallói István, az élvonalbeli labdarúgóklub elnöke, illetve sportigazgatója is. Az egyesület által kiadott közleményből kiderült, hogy Végh Gábor a jövőben új szerepkörben támogatja tovább a munkát. Ahogy a klub honlapja fogalmazott: „Ezzel egy tizenegy évet átölelő elnökség zárul le, amely alatt klubunk nemcsak infrastrukturálisan, hanem szakmailag és közösségileg is történelmi fejlődésen ment keresztül.”

A ZTE két vezetője, Végh Gábor és Sallói István 2018-ban kezdte el a közös munkát, most együtt távoznak. Fotó: Ztefc.hu

Mit lehet tudni az új vezetőkről?

A helyszínen kiosztott sajtóanyag szerint Damián Pedrosa az argentin Club Atlético Talleresnél kezdte labdarúgókarrierjét.

Első cégét 26 évesen alapította, amellyel 11 kontinentális döntőt rendeztek, köztük a 2024-es Copa Américát az Egyesült Államokban.

Andrés Jornet a jelenleg a klubvilágbajnokságon szereplő mexikói CF Pachuca csapatánál kezdett játékosmegfigyelő-gyakornokként, majd Córdobában csatlakozott a Club Atlético Talleres csapatához vezető játékosmegfigyelőként. 2020-ban igazolt át az Orlando Cityhez, egy évvel később pedig a horvát NK Istra 1961 sportigazgatója lett. 2022-ben tért vissza az idén nemzetközi szuperkupát nyert Tallereshez, miközben a mexikói első osztályban szereplő FC Juáreznél is dolgozott.

Nagy tervek a ZTE együttesénél

Az új vezetők nagy tervekkel érkeztek Zalaegerszegre, de nem ígérnek elérhetetlen dolgokat. Ahogy kiemelték, a hitvallásuk a kemény munka, az ambíció és a motiváció. A pénzügyeket illetően átláthatóságot ígértek. Kiderült, hogy egy tulajdonosi csoport áll a vezetésük mögött, de hogy pontosan kik lesznek még az új vezetők, az most nem derült ki, őket majd július 19-én mutatják be.

A ZTE új ügyvezető elnöke, Damián Pedrosa kiemelte, hogy nagyon messziről jöttek, és tudják, milyen fontos a közösségnek ez a csapat, valamint a ZTE mint klub. Nagy elköteleződéssel és felelősséggel érkeztek Zalaegerszegre, ami a saját városukhoz is hasonló, három hét után már otthon is érzik magukat.

Úgy fogalmazott, hogy a következő időszak sok munkával telik majd, ami sok motivációt igényel. A tehetséggondozásról, a játékosok neveléséről, a fenntarthatóságról fog szólni, hogy az ambiciózus terveiket megvalósítsák. Azt szeretnék, hogy a most is magas szinten lévő klub még komolyabb pozícióba kerüljön, ebbe nagyon kemény munkát kell fektetni.

Több mint 13 éve dolgoznak ebben az iparágban, most azért választották a ZTE-t, mert a csapat és a közösség is tetszik nekik, és úgy látják, a befektetett kemény munka meghozza majd a gyümölcsét.

Pedrosa még elmondta, hogy rövid távú céljuk a klub fenntartása a jelenlegi szinten, és idővel tovább emelni a rangját. Ehhez elegyíteni szeretnék a fiatal magyar és külföldi tehetségek tudását. Végh Gábor, aki 11 évig volt a klub többségi tulajdonosa személetmódját és tapasztalatát a sajátjukkal szeretnék egybefogni, és közösen létrehozni egy új csapatot.