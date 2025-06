A ZTE elnöke és sportigazgatója távozik, de nem túl messzire

A ZTE kedden nagy változásokat jelentett be: távozik posztjáról Végh Gábor és Sallói István, az élvonalbeli labdarúgóklub elnöke, illetve sportigazgatója. Az egyesület honlapján megjelent közlemény alapján Végh Gábor a jövőben új szerepkörben támogatja tovább a munkát. „Ezzel egy 11 évet átölelő elnökség zárul le, amely alatt klubunk nemcsak infrastrukturálisan, hanem szakmailag és közösségileg is történelmi fejlődésen ment keresztül” – írja a Ztefc.hu.

Végh Gábor a ZTE elnökeként stabil klubot teremtett. Forrás: ZH-archív

– Egy fantasztikus utazás ért ma véget számomra – fogalmazott Végh Gábor. – Tizenegy év, több százezer megtett kilométer, több ezer ledolgozott munkaóra, több százmillió forint támogatás, szinte minden területet érintő infrastrukturális fejlesztés. Különösen büszke vagyok az atlétikai edzőpályánkra, az Ostoros csarnokra, a shop és a múzeum létrehozására, de tulajdonképpen bármelyik területet említhetném.

Mégis, ezeknél az építkezéseknél is fontosabb, hogy egy kilátástalannak tűnő csődközeli helyzetből gazdaságilag és pénzügyileg stabil klubot építettem. Egy olyan klubot, amely 105 éves történelme során először tudott NB II-t és Magyar Kupát nyerni, és immár a hetedik idényét kezdheti meg az NB I-ben.

Büszke vagyok női és utánpótláscsapatainkra is. Döntésemet a klub érdekeit szem előtt tartva hoztam meg, azzal a reménnyel, hogy ezzel egy még ígéretesebb, még nagyobb sikerek felé vezető út teremthető meg.

A ZTE után Sallai Istvánnak az NK Nafta a következő feladat

Sallói István mellett távozik Mocnek Mária is, aki az elmúlt években ügyvezető igazgatóként segítette a klub működését. A sportigazgató a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, az NK Nafta sportigazgatójaként folytatja a munkáját. Végh Gábor a ZTE mellett a szlovéniai NK Naftát is elnökként irányította, és ez a jövőben sem változik. A lendvai csapat hat magyar játékost foglalkoztatott az előző idényben: a ZTE-től kölcsönkapott Csóka Dominikot, Klausz Milánt, Senkó Zsombort, Szalay Szabolcsot, valamint Dragóner Áront és Kálnoki-Kis Zsombort, a csapat vezetőedzője pedig Bozsik József. Az NK Nafta a most befejeződött idényben az utolsó, 10. helyen zárt a szlovén élvonalban, ezzel kiesett.

Salló István büszke a szép eredményekre. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

– Huszonöt éve dolgozom vezetőként, és Zalaegerszeg volt az első hely, ahol a klub gazdaságilag mindig stabilan működött, a fizetések egyetlen egyszer sem csúsztak, és így foglalkozhattam csak a szakmával – mondta a Magyar Nemzetnek Sallói István. – Hálás vagyok Végh Gábornak, hogy 2018-től megadta ezt a hátteret, az öltözőben csak a célokról kellett beszélnem, nem pedig anyagi gondokról, és ennek meg is lett az eredménye.

A második évre terveztük a feljutást, de már az elsőben sikerült. Ezután sztárokkal kerestük az utunkat, de rájöttünk, nekünk másfelé kell haladni, ezért felkaroltunk tehetséges fiatalokat, és újraépítettünk olyan futballistákat, akiknek megtört a karrierjük. A feljutás után mindig összejött a bennmaradás, megnyertük a Magyar Kupát,

de legalább ekkora sikernek vallom, hogy olyan futballistákat indítottunk el, mint Demjén Patrik, Gergényi Bence, Bolla Bendegúz vagy éppen Mocsi Attila. Nálunk teljesedett ki Antonio Mance, aki jó pénzért tudtunk eladni, és ehhez a filozófiához kerestünk mindig edzőt is.

A ZTE új befektetője Dél-Amerikából érkezhet

A jövőről szólva Sallói István elmondta, hogy kicsit szomorú, mert be kell fejeznie ezt a munkát, ám tudomásul veszi, hogy az élet mindig hoz változásokat. Jó érzés, hogy Végh Gáborral együtt sokat tehetett Zalaegerszeg futballjáért, nagyszerűen tudnak együtt dolgozni, és mostantól a NK Naftára összpontosítanak, ő a bajnokság vége óta már csak a szlovén csapattal foglalkozik. Úgy fogalmazott, hogy ő feladatcentrikus, és pályafutásának az egyik legnehezebb feladata előtt áll, amikor az a cél, hogy a lendvai csapat visszajusson a szlovén élvonalba.

A Zalaegerszeghez a hírek szerint dél-amerikai befektető érkezhet, és a távozó elnök lánya, Végh Alexandra vezényelheti le az átadás-átvétel folyamatát az új és a régi vezetés között.