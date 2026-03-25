Utánajártunk, miért nem Budapesten lesz a vízilabda központ

A magyar vízilabda társadalom vezetése nem kér a centralizált akadémiai képzés bevezetéséből, ugyanakkor támogatja, hogy egy pólóközpont létesüljön. Az elnök szerint szintet tudnak lépni egy saját bázis létrehozásával. Adódik a kérdés, miért nem a fővárosban talál otthonra az egyik legfőbb magyar sikersportág. Madaras Norbert elnököt és Schmidt Ádám sportállamtitkárt is megkérdeztük.

Nagyon egyszerű az ok. Több információ egyszerre érkezett be hozzánk. Szolnok városa jelezte, átadná az uszodát. A helyi klub megkeresett, hogy az üzemeltetés neki gondot okozna. Ezt a vízilabda-szövetség meg tudja oldani. A másik ok pedig, hogy nehéz lett volna Budapesten vagy Pest vármegyében találni egy megfelelő helyszínt. Szolnokon ez adott, valamint nagy hagyományai vannak a vízilabdában. Ráadásul nem a nulláról kellett elkezdeni a fejlesztést, hiszen a Vízilabda Aréna 2013-tól működik. Ahhoz egy kisebb medencét építtetünk, s a központi épülethez is adott a terület

– mondta a Magyar Nemzetnek Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

– Minden segítséget megkapunk a fővárosi létesítményekben, de azok nem a mieink, a Nemzeti Sport Ügynökség üzemelteti. Azokhoz már nem tudnánk hozzáépíteni semmit. Ez viszont egy teljesen saját létesítmény lesz, a szövetség égisze alatt működik majd. Egészen más lesz a kihasználhatósága – reagált Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, akinek felvetettük a párhuzamot a labdarúgással.

– Lehet a vízilabda Telkije. Célunk is, hogy valami hasonlót hozzunk létre. Talán ha már egy évtizede működne, még jobb lenne. Az, hogy lesz egy otthonuk a válogatottjainknak, olyan pozitívum, aminél nagyobbat most nem is tudnék mondani, amivel segíthetnénk őket. A felnőtteknél jobban megoldott, utánpótlásban kevésbé ez a helyzet. Nem is feltétlenül a vízfelület biztosításáról van szó, hanem egy olyan helyről, ahol nyugodtan, egy helyen tud készülni egy csapatunk úgy, hogy minden rendelkezésre áll. Ebben szintet tudunk majd lépni – ecsetelte a szolnoki beruházás jelentőségét Madaras Norbert.