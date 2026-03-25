Utánajártunk, miért nem Budapesten lesz a vízilabda központ

Szolnokon épül ki a magyar vízilabda-válogatottak edzőközpontja. A honi szövetség tulajdonába és kezelésébe került Szolnoki Vízilabda Aréna mellé egy új medencét és egy száz férőhelyes, modern eszközökkel felszerelt komplexumot hoznak létre. Madaras Norbert elnököt és Schmidt Ádám sportállamtitkárt is megkérdeztük, miért nem a fővárosban vagy a környékén valósul meg a közel 17 milliárd forintos beruházás. A kétszeres olimpiai bajnok pólóelnök a Zalánki-ügyről is beszélt a Magyar Nemzetnek.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 25. 5:15
Madaras Norbert Budapest, 2026. március 24. Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a Magyar Vízilabda Szövetség sajtótájékoztatóján a margitszigeti Ensana Thermal Hotelben 2026. március 24-én. Szolnokon elindul a magyar vízilabda központi a
Madaras Norbert szerint fontos, hogy lesz otthonuk a válogatottaknak Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar vízilabda társadalom vezetése nem kér a centralizált akadémiai képzés bevezetéséből, ugyanakkor támogatja, hogy egy pólóközpont létesüljön. Az elnök szerint szintet tudnak lépni egy saját bázis létrehozásával. Adódik a kérdés, miért nem a fővárosban talál otthonra az egyik legfőbb magyar sikersportág. Madaras Norbert elnököt és Schmidt Ádám sportállamtitkárt is megkérdeztük.

Madaras Norbert elnök és Schmidt Ádám sportállamtitkár közösen jelentette be a szolnoki beruházást Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztőség

Nagyon egyszerű az ok. Több információ egyszerre érkezett be hozzánk. Szolnok városa jelezte, átadná az uszodát. A helyi klub megkeresett, hogy az üzemeltetés neki gondot okozna. Ezt a vízilabda-szövetség meg tudja oldani. A másik ok pedig, hogy nehéz lett volna Budapesten vagy Pest vármegyében találni egy megfelelő helyszínt. Szolnokon ez adott, valamint nagy hagyományai vannak a vízilabdában. Ráadásul nem a nulláról kellett elkezdeni a fejlesztést, hiszen a Vízilabda Aréna 2013-tól működik. Ahhoz egy kisebb medencét építtetünk, s a központi épülethez is adott a terület

– mondta a Magyar Nemzetnek Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

– Minden segítséget megkapunk a fővárosi létesítményekben, de azok nem a mieink, a Nemzeti Sport Ügynökség üzemelteti. Azokhoz már nem tudnánk hozzáépíteni semmit. Ez viszont egy teljesen saját létesítmény lesz, a szövetség égisze alatt működik majd. Egészen más lesz a kihasználhatósága – reagált Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, akinek felvetettük a párhuzamot a labdarúgással.

– Lehet a vízilabda Telkije. Célunk is, hogy valami hasonlót hozzunk létre. Talán ha már egy évtizede működne, még jobb lenne. Az, hogy lesz egy otthonuk a válogatottjainknak, olyan pozitívum, aminél nagyobbat most nem is tudnék mondani, amivel segíthetnénk őket. A felnőtteknél jobban megoldott, utánpótlásban kevésbé ez a helyzet. Nem is feltétlenül a vízfelület biztosításáról van szó, hanem egy olyan helyről, ahol nyugodtan, egy helyen tud készülni egy csapatunk úgy, hogy minden rendelkezésre áll. Ebben szintet tudunk majd lépni – ecsetelte a szolnoki beruházás jelentőségét Madaras Norbert. 

Madaras Norbert a válogatottba visszavágyó Zalánki Gergőről (balra) is elmondta a véleményét Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Madaras Norbert a Zalánki-ügyről

A pozitív hírek, az Európa-bajnoki ezüstérmek és a szolnoki komplexum építése közepette az utóbbi időszak pólós slágertémája Zalánki Gergő ügye volt. A balkezes klasszis 2025-re maga kért felmentést a nemzeti csapatban való szereplés alól, majd nem került be a januári Eb-keretbe. A torna után a közösségi médiában üzent, kifakadására Madaras Norbert kemény hangvételű poszttal válaszolt. Mennyit ártott ez a vízilabda megítélésének?

– Nehéz megmondani. Úgy gondolom, hosszú távon mindent elfelejtenek majd, ha jönnek a győzelmek. 

Le tudtunk ülni, tisztáztuk a félreértéseket. Bár jövő héten egy fiatalabb átlagéletkorú csapattal utazunk a világkupa-selejtezőre, amennyiben ott leszünk a nyári döntőben, szerintem már ott lesz a medencében Zalánki és gólokat lőhet.

A végcél miatt lehet, szükség van ilyen összezördülésekre. Ha jövőre a budapesti világbajnokságon jól szerepelünk, 2028-ban olimpiát nyerünk, senki nem fog ezzel foglalkozni. Beleértve magamat is – bizakodott a kétszeres olimpiai és világbajnok pólóelnök, akit arra is emlékeztettünk, hogy egy évtizede – Zalánki berobbanásakor – nem vitte magával őt a riói olimpiára Benedek Tibor akkori szövetségi kapitány.

– Tovább tudtam azon elég hamar lépni. Semmi hiányérzetem nincs a pályafutásommal kapcsolatban, valószínűleg a győzelmek miatt. Van egy jó tulajdonságom: mindig előre nézek. Ami a mostani ügyet illeti, nem arról volt szó, hogy Zalánki Gergő nem lesz többet válogatott. Volt egy olyanfajta nézeteltérés, hogy ő jött volna az Európa-bajnokságra, de nem lett behívva. Nevezhetjük ezt félreértésnek, de ez benne van. Ezeket a dolgokat eddig magunk között beszéltük meg. Üzenet volt mindenkinek: ez a mi dolgunk! A személyes célom is, hogy a lehető legerősebb magyar válogatott játsszon. Az egyéni kvalitás mellett a csapategység is fontos tényező. A magyar vízilabda története bizonyítja, akkor voltak jó csapataink, ha mindkettő működött – mondta a Magyar Nemzetnek Madaras Norbert.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Függetlenség – kitől?

Kondor Katalin avatarja

Az unió parancsuralom alá próbált és próbál megannyiszor taszítani bennünket, elég, ha csak a Magyarország területére eltervezett, milliónyi migráns számára felépített lerakati helyre gondolunk.

