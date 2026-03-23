Változások történtek Marco Rossi válogatott keretében

A magyar szövetség honlapjának hétfő esti beszámolója szerint a 61 éves olasz szakvezető a telki edzőközpontban megtartotta az első edzést a kerettagoknak, de kiderült, hogy a Le Havre hétvégi francia bajnokiját sérülten befejező Nego biztosan nem játszhat a soron következő két összecsapáson. Nincs tehát könnyű helyzetben Marco Rossi.

Marco Rossi belenyúlt a keretbe Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Styles a szövetségi kapitánnyal egyeztetve személyes okok miatt nem csatlakozott a kerethez, s ugyanígy tett Willi Orbán is, aki viszont a hét második felében várhatóan megérkezhet Telkibe – írta az Mlsz.hu.

A beszámolóban kitértek rá, hogy Varga Barnabásnak az AEK Athén vasárnapi bajnoki meccsén kificamodott a bokája, ezért egyelőre nem edz a csapattal, míg a szintén vasárnap megsérült Dárdai Márton kedden csatlakozik a társakhoz, de kérdéses, hogy mikor lesz edzésre és játékra alkalmas állapotban. A szakmai stáb ezek után a Puskás Akadémiában futballozó Nagy Zsoltot, valamint a lengyel Pogon Szczecinben játszó Szalai Attilát hívta meg utólag a keretbe.

A válogatott szombaton 18 órától fogadja a szlovénokat a Puskás Arénában, ahol jövő kedden a görög együttes lesz a vendége.