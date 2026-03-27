„Neymar, Neymar!” – Máris kikezdték a brazilok a hűvös és konok Ancelottit

A Gillette Stadionban lejátszott felkészülési mérkőzésen Franciaország 2-1-re győzött, miközben Brazília támadójátéka sokáig erőtlen maradt. A meccs legbeszédesebb pillanata mégsem valamelyik gól volt, hanem az, amikor a második francia találat után a lelátóról felhangzott a „Neymar, Neymar!” rigmus – üzenetként Carlo Ancelottinak, aki ezúttal is kihagyta a brazil keretből a Santos sztárját.

Neymar elhagyja a pályát a Santos meccse után. Van visszaút a brazil válogatottba? Ancelotti nem akar beszélni erről. Fotó: AGIF

Ancelotti nem állt bele a Neymar-kérdésbe

Az olasz kapitány nem akarta felvenni a kesztyűt. A találkozó után azt hangsúlyozta, hogy nem a hiányzókról, hanem a pályán lévőkről kell beszélni. Ancelotti szerint azok érdemelnek figyelmet, akik itt voltak, játszottak, mindent beleadtak, és hozzátette: elégedett a látott hozzáállással. A szakember már korábban is jelezte, hogy óriási a verseny a világbajnoki keretért, és csak a teljesen bevethető játékosok jöhetnek szóba.

Ez a hűvös, távolságtartó hangnem önmagában még nem lenne rendkívüli, de Neymar esetében minden döntés túlnő a szakmai kereteken. A brazil közvélemény szemében ő továbbra is ikon, és még akkor is vitát gerjeszt, amikor nincs a keretben.

Foxborough-ban ez most kézzelfoghatóvá vált: a közönség valójában nemcsak Neymart követelte, hanem azt is jelezte, hogy Ancelotti tekintélye korántsem érinthetetlen.

Ancelotti hozzátette, a franciák elleni mérkőzés megmutatta: Brazília fel tudja venni a versenyt a világ legjobb csapataival, és továbbra is hisz abban, hogy a csapata versenyben lesz a világbajnokságon a győzelemért.

Casemiro kiállt a brazilok ikonja mellett

A brazil öltözőben ugyanakkor nem mindenki menekült el a Neymar-kérdés elől.

Casemiro egyértelműen a csapattársa mellé állt, és arról beszélt, hogy a jó formában lévő Neymar minden válogatottnál nélkülözhetetlen.

A Manchester United középpályása még ennél is tovább ment, amikor a saját generációjának három legnagyobb játékosa közé sorolta Cristianót, Messit és Neymart.

Ez nem pusztán baráti gesztus volt. Casemiro mondatai arra is rávilágítanak, hogy a brazil válogatott öltözőjében Neymar presztízse változatlanul óriási. Miközben a brazil sztár helyzete egyre reménytelenebb a vb-szereplést illetően, még mindig akadnak meghatározó hangok, amelyek szerint nem lehet csak úgy túllépni rajta.