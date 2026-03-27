„Neymar, Neymar!” – Máris kikezdték a brazilok a hűvös és konok Ancelottit

Aligha ilyen amerikai főpróbát képzelt el Carlo Ancelotti: Brazília 2-1-re kikapott Franciaországtól Foxborough-ban vb-felkészülési meccsen. Amikor a franciák megszerezték a második góljukat, a többségében brazil érzelmű közönség Neymar nevét kezdte skandálni. A Santos támadója nincs ott a keretben, de a reakció világosan jelezte, hogy a szurkolók továbbra sem tudják nélküle elképzelni az ötszörös világbajnok válogatottat.

2026. 03. 27. 8:51
Carlo Ancelotti azt állítja, elégedtt a látottakkal a Brazília-Franciaország meccs után Fotó: VANESSA CARVALHO Forrás: Vanessa Carvalho
A Gillette Stadionban lejátszott felkészülési mérkőzésen Franciaország 2-1-re győzött, miközben Brazília támadójátéka sokáig erőtlen maradt. A meccs legbeszédesebb pillanata mégsem valamelyik gól volt, hanem az, amikor a második francia találat után a lelátóról felhangzott a „Neymar, Neymar!” rigmus – üzenetként Carlo Ancelottinak, aki ezúttal is kihagyta a brazil keretből a Santos sztárját.

Neymar elhagyja a pályát a Santos meccse után. Van visszaút a brazil válogatottba? Ancelotti nem akar beszélni erről. Fotó: AGIF

Ancelotti nem állt bele a Neymar-kérdésbe

Az olasz kapitány nem akarta felvenni a kesztyűt. A találkozó után azt hangsúlyozta, hogy nem a hiányzókról, hanem a pályán lévőkről kell beszélni. Ancelotti szerint azok érdemelnek figyelmet, akik itt voltak, játszottak, mindent beleadtak, és hozzátette: elégedett a látott hozzáállással. A szakember már korábban is jelezte, hogy óriási a verseny a világbajnoki keretért, és csak a teljesen bevethető játékosok jöhetnek szóba.

Ez a hűvös, távolságtartó hangnem önmagában még nem lenne rendkívüli, de Neymar esetében minden döntés túlnő a szakmai kereteken. A brazil közvélemény szemében ő továbbra is ikon, és még akkor is vitát gerjeszt, amikor nincs a keretben.

Foxborough-ban ez most kézzelfoghatóvá vált: a közönség valójában nemcsak Neymart követelte, hanem azt is jelezte, hogy Ancelotti tekintélye korántsem érinthetetlen.

Ancelotti hozzátette, a franciák elleni mérkőzés megmutatta: Brazília fel tudja venni a versenyt a világ legjobb csapataival, és továbbra is hisz abban, hogy a csapata versenyben lesz a világbajnokságon a győzelemért.

 

Casemiro kiállt a brazilok ikonja mellett

A brazil öltözőben ugyanakkor nem mindenki menekült el a Neymar-kérdés elől.

Casemiro egyértelműen a csapattársa mellé állt, és arról beszélt, hogy a jó formában lévő Neymar minden válogatottnál nélkülözhetetlen.

A Manchester United középpályása még ennél is tovább ment, amikor a saját generációjának három legnagyobb játékosa közé sorolta Cristianót, Messit és Neymart.

Ez nem pusztán baráti gesztus volt. Casemiro mondatai arra is rávilágítanak, hogy a brazil válogatott öltözőjében Neymar presztízse változatlanul óriási. Miközben a brazil sztár helyzete egyre reménytelenebb a vb-szereplést illetően, még mindig akadnak meghatározó hangok, amelyek szerint nem lehet csak úgy túllépni rajta.

Casemiro és Raphinha reklamál a Brazília–Franciaország meccsen. Neymart akarják? Fotó: William Volcov

 

Vinícius és Raphinha besült a franciák ellen

Neymar nélkül Vinícius Júnior és Raphinha vezette a brazil támadósort, de az áttörés sokáig elmaradt. Ancelotti a meccs után megvédte mindkettőjüket: Raphinhát izomprobléma miatt le kellett cserélni a szünetben, Viníciusról pedig azt mondta, hogy mindig megpróbálja eldönteni a meccseket, még ha egy csatár nem is szerezhet gólt minden alkalommal. A brazilok játéka a második félidőben javult, Luiz Henrique beszállása különösen lendített a csapaton, de az egyenlítés már nem jött össze.

Brazília négy múlva újabb felkészülési mérkőzést játszik, március 31-én Floridában, Orlandóban Horvátország lesz az ellenfél. Kérdéses, hogy Raphinha játszhat-e, de ez nem jelent esélyt Neymarnak.

 

Versenyfutás az idővel

Neymar a 2023 októberében elszenvedett súlyos térdsérülése után hosszú rehabilitáción ment keresztül, majd a Santosnál próbálta újraépíteni magát. Bár voltak biztató jelek, az elmúlt hetekben megint izomfáradtság és kisebb fizikai visszaesések hátráltatták, emiatt például a Mirassol elleni bajnokit is ki kellett hagynia.

A helyzetét tovább nehezíti, hogy Ancelotti nyíltan a százszázalékos állapotot tekinti belépőnek a világbajnoki kerethez. Neymar maga is csalódottan reagált a kimaradására, de nem mondott le a vb-ről: a nyilatkozatai alapján elkeseredett, ugyanakkor eltökélt abban, hogy a Santosban újra formába lendül, és még kikényszeríti a visszahívót.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Átkeretezés

